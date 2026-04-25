В Васюганском заповеднике Новосибирской области установили первую метеостанцию

В заповеднике «Васюганский», который расположен сразу в двух регионах Сибири — Томской и Новосибирской областях — появилась первая метеостанция. Измерительный комплекс предоставлен одним из ведущих институтов РАН, осуществляющим исследования в области климатических систем — ИМКЭС СО РАН. Об этом сообщила пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

— Оборудование будет не только измерять и накапливать данные традиционных метеопараметров, но и определять уровень болотных вод, а также температуру в приповерхностных слоях торфа, — пояснил заместитель директора по научной работе и государственному мониторингу заповедника «Васюганский» Михаил Здвижков.

По его словам, информация, полученная в ходе измерений, будет использована как для оценки водного баланса на территории заповедника, так и для сравнительного сопоставления с данными, получаемыми институтом на других участках исследования в Западной Сибири.

Ученые также провели комплексное эколого-геохимическое обследование заповедника.

— Ввиду высокого стояния воды на болотных участках и в поймах рек в весенний и летний период, добраться до границ заповедника, а уж тем более патрулировать его территорию, полноценно невозможно. Зимний период — основной для работы отдела охраны. Дальше на территорию заповедника можно добраться только по рекам в половодье после ледохода, либо в конце летней «межени» — фазы низкой водности. Общий пробег группы составил более 500 км, — отметил Михаил Здвижков.

Результаты химических анализов отобранных проб будут способствовать комплексному описанию эколого-геохимического состояния заповедной территории, являющейся местом обитания и произрастания большого количества видов фауны и флоры.

Напомним, Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша. Их площадь составляет 53 тыс. кв км. В 2017 году был создан государственный природный заповедник «Васюганский» для охраны и изучения природы Большого Васюганского болота. На территории заповедника произрастает более 250 видов растений, среди которых встречаются редкие, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации. Фауна насчитывает более 240 видов позвоночных животных, в том числе редких, занесенных в Красную книгу РФ, Томской и Новосибирской областей. Здесь гнездятся редкие, занесенные в Красную книгу РФ виды хищных птиц и сов: скопа, сокол-сапсан, степной лунь, беркут, филин.

Ранее редакция сообщала о том, что туристы в Новосибирске распробовали «болотинг». В России растет спрос на болотные туры, особенно среди офисных работников.