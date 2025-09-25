Рекламодателям

В больнице № 34 завершился проект в рамках реконструкции хирургического корпуса

  • 25/09/2025, 12:24
В больнице № 34 завершился проект в рамках реконструкции хирургического корпуса
Этот проект — пример взаимодействия бизнеса и власти, направленный на улучшение качества оказания медицинских услуг и создание комфортной среды для жителей города

В городской клинической больнице Новосибирска № 34 идет масштабный ремонт, обновление инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории. Как сообщил Infopro54 Ярослав Фролов, главный врач ГБУЗ НСО ГКБ № 34, в хирургическом корпусе в рамках проекта социального партнерства создано современное, функциональное пространство, полностью соответствующее санитарным нормам и требованиям комфорта. В неврологическом отделении установлена инновационная ванна, предназначенная для ухода за маломобильными гражданами.

врач ГБУЗ НСО ГКБ №34

— В одной из больниц Китая мы увидели ванну с фронтальным размещением пациента — с посадкой через герметичную дверцу, как в автомобиль. Такой дизайн радикально облегчает труд санитарок. Мы привезли в Новосибирск три таких ванны: для 34-й, для областной больницы, для 2-й больницы скорой помощи. Получили отзывы профессионалов по их использованию: эффективность работы медсестер, работающих с лежачими больными, выросла в восемь раз! — пояснил редакции президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов.

Александр Гриб, глава администрации Ленинского района, напомнил, что больница № 34 — это учреждение экстренной неотложной помощи с охватом 700 тысяч горожан и круглосуточным режимом работы. По его словам, «выключить на ремонт» медучреждение невозможно. Это понимают не только власти, но и бизнес, который принимает активное участие в обновлении больницы.

Ярослав Фролов, Александр Гриб, Владимир Литвинов

На фото (слева направо): Ярослав Фролов, Александр Гриб, Владимир Литвинов

— C 2019 года полностью поменялось отношение общества к медицине. Ковид красноречиво показал значение этой сферы. В Ленинском районе очень активное гражданское сообщество, у нас очень эффективный Клуб директоров, который отзывчиво относится к актуальным для города проблемам. Бизнес помогает району с развитием медицинской инфраструктуры, — подчеркнул Александр Гриб.

Ярослав Фролов напомнил, что в 2023 году в больнице № 34 был введен в эксплуатацию операционно-реанимационный корпус, благодаря запуску которого в медучреждение приходят квалифицированные кадры. К примеру, заведующий отделением микрохирургии кисти в 2025 году стал лучшим врачом города.

— Мы активно внедряем новые медицинские технологии, в том числе благодаря бизнес-партнерам, освоили эффективные методики борьбы с сердечно-сосудистыми катастрофами. На базе больницы открыт районный сердечно-сосудистый центр, — рассказывает Ярослав Фролов.

Стоит отметить, что девелопер помогает больнице не только с обновлением оборудования, но и с благоустройством. Компания выполнила асфальтирование подъездной дороги, заменила бордюры, восстановила ступени входа, обеспечивающие безопасность передвижения пациентам и спецтранспорту.

— Для больничных городков комфортность медицинской логистики — крайне важный фактор в организации лечебного процесса. Поддержка медицины во всех формах — в числе наших приоритетов. Я уверен, что больницы в любом городе — это «жизнеобразующий» компонент, — резюмировал Владимир Литвинов.

Фото предоставлено пресс-службой ГК SKY GROUP. Автор фото: Антон Чернобровкин

1 400

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
