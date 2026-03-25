Новосибирские приставы взыскали более двух миллиардов рублей алиментов за год

Проблема алиментов в России — одна из самых болезненных. Новосибирская область не исключение: количество исполнительных производств по алиментам исчисляется десятками тысяч, а способы уклонения от выплат становятся всё изощрённее.

В 2025 году приставы ГУ ФССП по Новосибирской области помогли взыскать в пользу детей и нуждающихся родителей больше 2 миллиардов рублей. Это на 399 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 рассказали в ведомстве.

— Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 94,3%, — отметили в ФССП.

В общей сложности эффективность взыскания по всем долгам (кредиты, штрафы, налоги) тоже впечатляет — 19,3 миллиарда рублей в пользу физических и юридических лиц.

Тем, кто уклоняется от содержания своих детей, приходится отвечать по всей строгости. В 2025 году приставы составили 1744 протокола за неуплату алиментов — это административное наказание, которое часто становится последним предупреждением.

Дальше начинается уголовная ответственность. 1044 уголовных дела возбуждено против злостных неплательщиков по статье 157 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает вплоть до исправительных работ и реальных сроков.

Но даже на этом этапе закон даёт шанс всё исправить. 18 жителей области полностью погасили долги уже после возбуждения уголовного дела и были освобождены от наказания.

