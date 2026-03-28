Туристический стоп-кран: новосибирцам выдали 230 тысяч постановлений об ограничении на выезд за границу

В преддверии майских праздников, когда многие новосибирцы уже строят планы на отпуск и приобретают путевки, тема выезда за рубеж становится как никогда актуальной. Однако для некоторых жителей региона долгожданный отпуск оборачивается неприятным сюрпризом в аэропорту.

В управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области редакции Infopro54 рассказали, что количество ограничений на выезд за границу из-за долгов остается колоссальным, несмотря на некоторую корректировку сумм задолженности, дающую должникам шанс избежать запрета.

— В 2025 году постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации вынесены судебными приставами-исполнителями в рамках более 230 тысяч исполнительных производств на общую сумму 24,9 млрд рублей, — сообщили в ведомстве.

При этом в ГУ ФССП подчеркнули, что данное количество постановлений не равно количеству должников. В отношении одного гражданина может быть возбуждено сразу несколько исполнительных производств.

Приставы отметили, что постановление о запрете выезда может быть вынесено как по заявлению взыскателя, так и по инициативе самого пристава. Ключевым критерием является сумма долга и категория взыскания.

— Судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление об ограничении выезда должника при неисполнении требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей; требований неимущественного характера; иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет свыше 30 000 рублей, — уточнили редакции в ведомстве.

Кроме ограничений на выезд, приставы активно используют аресты имущества. В 2025 году под арест попадали не только привычные автомобили и бытовая техника, но и акции, мотоциклы, снегоходы, экскаваторы, моторные лодки и сельскохозяйственная техника. Эта практика продолжилась и в 2026 году.

