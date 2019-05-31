В Россельхозбанке стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»

Россельхозбанк запустил акцию «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию. Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 9,7% годовых с первоначальным взносом 20%. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

— В 2018 году около 1,4 тысяч семей Новосибирской области улучили свои жилищные условия с помощью ипотечных программ Россельхозбанка. Уверен, новое акционное предложение сделает ипотеку еще более доступной для наших клиентов и поможет превратить их мечты о новой квартире в реальность, — отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Акция действует до 30 июня (включительно) 2019 года. Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка