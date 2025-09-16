В России резко вырос спрос на мелкие микрокредиты

В первом полугодии 2025 года 68% заемщиков брали в МФО кредиты на сумму до 10 тысяч рублей. Спрос на микрозаймы от 10 до 30 тысяч сократился на 10% (до 23%). Реже всего заемщики обращались к МФО за кредитами на сумму от 50 тысяч — 6% заявок, сообщил финансовый маркетплейс Банки.ру.

Большинство микрозаймов (70%) оформляется на срок менее месяца. При этом в первом полугодии выросло количество кредитов, которые оформляются на срок от двух до трех месяцев — до 19%. На более длинные займы — от 90 дней — поступает всего 6% заявок.

Структура распределения заявок по регионам практически не изменилась. Больше всего заявок на займы, как и годом ранее, оставили жители столицы (18%). На долю новосибирцев приходится 3% от общего количества заявок на микрокредитование.

Опрошенные Infopro54 участники рынка не исключили, что рост спроса на небольшие суммы микрозаймов может быть связан с задержками по зарплате.

— Вряд ли речь идет о каких-то спонтанных покупках. Мы наблюдаем, что потребители в целом ужимают свои расходы и оптимизируют траты. Скорее речь идет именно о займах до зарплаты. Также по нашим наблюдениям, начала расти задолженность по выплате зарплат, особенно в сегменте малого и микробизнеса. Кроме того, у данной категории предприятий уже просто нет возможности повышать выплаты сотрудникам. Все больше людей ищет подработку, — пояснил редакции один из экспертов, пожелавший остаться неизвестным.

По данным hh.ru, потребность в дополнительном заработке плюсом к уже имеющейся постоянной работе есть у 42% опрошенных новосибирцев, у 6% на момент опроса уже было несколько работ.

Ранее директор департамента по compliance-контролю МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), Кристина Куксова поясняла Infopro54, что сейчас на рынке МФО наблюдается рост просрочек по займам — и это результат сразу нескольких системных факторов. Одним из ключевых, по ее мнению, является высокая долговая нагрузка.

— Больше всего в дефолт уходит категория заемщиков с повышенным ПДН. Это люди, у которых уже значительные обязательства перед разными кредиторами, и у них нет возможности перекредитоваться, чтобы закрыть старые долги. Они оказываются в замкнутом круге, и это приводит к росту просрочки перед финансовыми организациями в целом, — рассказывала эксперт.

Генеральный директор ООО «МКК Главный займ» (онлайн-сервис «Колибри деньги») Евгений Чернышов отмечал, что при сроке более 30 дней платежная дисциплина значительно хуже, особенно в сегменте онлайн-займов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири вырос уровень закредитованности населения.