Погоня за модой: новосибирцы начинают учить детей иностранным языкам с трех лет

Раннее изучение иностранных языков в детском саду может быть полезным для развития ребёнка, но не является обязательным условием успешного языкового обучения в будущем. Об этом рассказала старший преподаватель Института детства, преподаватель кафедры иностранных языков НГПУ Людмила Фоминых.

По словам эксперта, в действующих нормативных документах — Федеральной образовательной программе дошкольного образования и ФГОС ДО — не установлен обязательный возраст начала обучения иностранному языку. Возрастные рамки носят рекомендательный характер и должны учитывать индивидуальные особенности развития ребёнка.

— Каждый ребёнок развивается в своём темпе. Для кого-то знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте будет комфортным и интересным, а для кого-то — преждевременным, — пояснила Фоминых.

Эксперт отметила, что возраст от трёх до шести лет действительно считается благоприятным для речевого развития: в этот период дети легче усваивают языковые конструкции через игру, подражание и социальное взаимодействие. При этом раннее обучение иностранному языку может способствовать развитию памяти, внимания и гибкости мышления.

Однако, как подчеркнула специалист, само по себе раннее погружение в иностранную языковую среду не гарантирует формирования билингвизма или высоких языковых результатов в будущем. Значительную роль играет качество методики, регулярность занятий и поддержка семьи.

— Иностранный язык в дошкольном возрасте должен быть встроен в повседневную жизнь ребёнка — через игру, песни, визуальные образы, позитивное подкрепление. Давление и завышенные ожидания могут привести к обратному эффекту, — добавила она.

Эксперт также обратила внимание на возможные риски: при перегрузке или неправильно организованном обучении у ребёнка может возникать путаница в речевых структурах или снижение интереса к языку в дальнейшем.

По мнению Фоминых, решение о начале изучения иностранного языка должно приниматься индивидуально, с учётом интересов и готовности ребёнка.

— Главный ориентир — не мода и не амбиции взрослых, а комфорт и благополучие самого ребёнка. Язык должен изучаться с удовольствием — только тогда он станет ресурсом развития, — заключила эксперт.

Елена, мама троих детей, рассказала Infopro54, что все дети в их семье учили английский язык с четырех лет, причем не только в специализированном клубе, но и в детском саду. Ориентировалась Елена на брата, который хорошо знает пять языков.

— Желаемый эффект мы увидели только у одного ребенка. Он очень легко воспринимал язык, легко сдавал экзамены, писал олимпиады. Сейчас он уже вырос и спокойно использует язык, но второй и далее учить отказался. Двое других детей особого рвения не проявили, и результатов не показывают, — констатировала собеседница редакции.

При этом она отмечает, что изучение иностранного языка в совсем юном возрасте —нагрузка не только на детей, но и на родителей.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работает около 600 языковых школ. Кроме того, такие услуги предлагают частные репетиторы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским школам рекомендовали осторожнее экспериментировать с иностранными языками.