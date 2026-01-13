Водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске

Сервис «Зарплата.ру» опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Новосибирской области по итогам января. Наиболее высокий доход сулит вакансия управляющего отелем в Горном Алтае с предложением от 180 тысяч рублей. Обязанности включают развитие структуры, управление персоналом и организацию работы всех служб.

Водители троллейбусов в Новосибирске заняли вторую строчку рейтинга. По данным аналитиков, специалисты могут претендовать на заработную плату от 100 до 170 тысяч рублей. Для трудоустройства необходимо наличие специальных прав и знание нормативных документов.

Напомним, с 18 декабря МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») обязали уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по информации, озвученной на комиссии в горсовете Новосибирска, по патентам на троллейбусах на тот момент работал 91 водитель.

Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат вакансия акушера-гинеколога, которому готовы предлагать от 160 тысяч рублей. В обязанности входит прием пациентов, диагностика и проведение УЗИ.

Кроме того, в рейтинге высокооплачиваемых вакансий значатся начальник службы безопасности в строительной компании, управляющий автомойкой, исполнительный директор театра и су-шеф в боулинг-центре. Им предлагаются зарплаты от 70 до 150 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер.