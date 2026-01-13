Поиск здесь...
Общество

Водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В рейтинг также вошли предложения из сферы медицины и культуры

Сервис «Зарплата.ру» опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Новосибирской области по итогам января. Наиболее высокий доход сулит вакансия управляющего отелем в Горном Алтае с предложением от 180 тысяч рублей. Обязанности включают развитие структуры, управление персоналом и организацию работы всех служб.

Водители троллейбусов в Новосибирске заняли вторую строчку рейтинга. По данным аналитиков, специалисты могут претендовать на заработную плату от 100 до 170 тысяч рублей. Для трудоустройства необходимо наличие специальных прав и знание нормативных документов.

Напомним, с 18 декабря МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») обязали уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по информации, озвученной на комиссии в горсовете Новосибирска, по патентам на троллейбусах на тот момент работал 91 водитель.

Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат вакансия акушера-гинеколога, которому готовы предлагать от 160 тысяч рублей. В обязанности входит прием пациентов, диагностика и проведение УЗИ.

Кроме того, в рейтинге высокооплачиваемых вакансий значатся начальник службы безопасности в строительной компании, управляющий автомойкой, исполнительный директор театра и су-шеф в боулинг-центре. Им предлагаются зарплаты от 70 до 150 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Автор: Юлия Данилова

В производстве следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР ежемесячно находятся 10−15 уголовных дел, связанных с диверсиями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления Алексей Александров. Ведомство работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Самое резонансное уголовное дело, которое мы расследовали одним из первых, было совершенно на территории Сибирского и Дальневосточного округов, где к уголовной ответственности привлечены 13 лиц. На сегодняшний день им уже вынесен приговор, все получили суровое наказание, — отметил он.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска рассказали, где будут установлены крещенские купели

Автор: Артем Рязанов

Крещенские купели в этом году будут организованы в пяти районах города. В Октябрьском районе — в микрорайоне «Европейский берег». В Ленинском — в микрорайоне Затон. В Советском районе — на пляже «Бумеранг». В Центральном округе — на озере Жемчужина Сибири. А также в Калининском районе — на озере Спартак.

— Прошу обратить внимание на обеспечение безопасности – чтобы на каждой точке были посты спасателей. Также ожидается сильное похолодание, организовать работу купелей нужно в соответствии с прогнозом погоды, — отметил на аппаратном совещании мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Учащихся и педагогов эвакуировали из школы №216 в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В школе № 216 на улице Виталия Потылицына 13 января прошла эвакуация. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

— На МЖК эвакуировали учащихся и преподавателей школы № 216, расположенной по адресу улица Виталия Потылицына, 9, — пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Читать полностью

Жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей на новое кино для детей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области, как и по всей стране, в новогодние праздники лидерами кинопроката стали три новых российских фильма для детской аудитории: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино». С 1 по 11 января в кинотеатрах региона их посмотрели в общей сложности 339 458 человек. Infopro54 проанализировал данные ЕАИС сведений о показах фильмов в кинозалах и оценил траты новосибирцев на поддержку российского кинематографа.

Лидером кинопроката в праздничные дни стал «Чебурашка 2» — в Новосибирской области фильм собрал более 116 миллионов рублей. На втором месте «Простоквашино» — сборы более 53 миллиона рублей. «Буратино» собрал 46,9 миллиона рублей. Суммарно на просмотр этих трех фильмов жители Новосибирской области потратили чуть более 216 миллионов рублей. Средняя цена одного билета на январские кинопоказы — 636 рублей. Это выше среднего общероссийского показателя на 100 рублей. Новосибирские зрители ни перед просмотром фильма, ни после него отраслевую статистику не изучают, но они знают, что поход в кино – это теперь довольно дорого.

Читать полностью

Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В 2024 году в Новосибирской области зафиксированы 266 случаев ухода из жизни детей в возрасте от 0 до 17 лет (Более свежая статистика не приводится. — Ред.). По сравнению с 2020 годом, количество таких прецедентов в регионе сократилось на 22%, что соответствует общероссийскому тренду снижения детской смертности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Новосибирской области.

— При анализе структуры основных причин смертности детей установлено, что частота смерти детей от внешних причин стабильно высокая, в 2024 году составила 38,0% (101 случай), что значительно выше среднероссийского показателя (2,1%), — отмечается в постановлении.

Читать полностью

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске большинство производственных и торговых компаний, а также частных лиц на регулярной основе выбрасывают большое количество еды. Infopro54 выяснил, что сейчас происходит с региональными проектами фудшеринга, и есть ли вероятность, что ритейл и общепит станет чаще раздавать излишнюю еду.

Одно из последних исследований, посвященных теме продовольственных потерь в России, было проведено в 2025 году фондом Х5 «Выручаем». Вот некоторые результаты этого исследования: в школьных столовых индекс несъедаемости составляет 54%; больше всего еды выбрасывают домохозяйства – 71% пищевых отходов на свалках это именно их «заслуга». Потери происходят также на этапе производства, продажи продуктов, приготовления и реализации еды в общепите. Всего в стране образуется около 42 миллионов тонн пищевых отходов. Общий совокупный показатель потерь авторы исследования оценили в 41,3%. В такой ситуации эксперты считают крайне важным устранение регуляторных барьеров и институциональную поддержку фудшеринга.

Читать полностью
