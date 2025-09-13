Рекламодателям

В первый день в Новосибирской области проголосовали почти 12% избирателей

  • 13/09/2025, 07:55
Автор: Юлия Данилова
В первый день в Новосибирской области проголосовали почти 12% избирателей
Явка оказалась выше, чем пять лет назад

В первый день трехдневного голосования явка в Новосибирской области составила 11.93%, проголосовали 260 656 избирателей. Об этом сообщил облизбирком.

Как отметила глава облизбиркома Ольга Благо, первый день прошел без нарушений.

На избирательных участках работало более 3000 наблюдателей, проводился мониторинг соцсетей и СМИ.

— Ничего такого, что могло бы повлиять на результаты выборов, что можно было бы отнести к каким-то нарушениям избирательного законодательства, на данный момент не установлено, — Благо.

По ее словам, явка оказалась выше, чем в первый день голосования в 2020 году.

Напомним, избирательные участки в регионе будут работать еще 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00 часов.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

3 580

Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : голосование выборы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Минздрав приостановил применение 28 препаратов
13/09/25 13:00
Бизнес Власть Медицина
В России ужесточаются правила проверки автобусных перевозчиков
13/09/25 12:00
Общество
«Славянские дети – лучшие доноры»: в Новосибирске растет спрос на волосы, их часто отправляют за рубеж
13/09/25 11:00
Общество
В Советском районе Новосибирска пока худший результат по явке избирателей
13/09/25 10:00
Власть Общество Политика
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ
13/09/25 9:00
Общество
В первый день в Новосибирской области проголосовали почти 12% избирателей
13/09/25 7:55
Власть Общество Политика
Центробанк России снизил ключевую ставку до 17%
12/09/25 18:30
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске официально появился новый отраслевой научный институт
12/09/25 18:00
Бизнес Образование Технологии
Новосибирская сеть «Кузина» планирует продать 10 франшиз на кофейни
12/09/25 17:00
Бизнес
Новые автомобили экстренной помощи пополнили автопарк Новосибирска
12/09/25 16:40
Власть
На выборы к середине первого дня голосования пришли почти 8% новосибирцев
12/09/25 16:30
Власть Общество Политика
Резидент ТОР «Линёво» запустил транспортно-логистический комплекс
12/09/25 16:00
Бизнес
Новосибирская область расширяет сеть реабилитационных центров для ветеранов СВО
12/09/25 15:45
Власть
Четвёртая попытка: в Новосибирске объявили очередной тендер на строительство ливневки в пойме Каменки
12/09/25 15:00
Бизнес Власть
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных
12/09/25 14:00
Общество
В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на лекарства из бюджета
12/09/25 13:00
Власть Медицина Общество
Издана книга о новосибирской архитектуре со знаком Бэтмена на обложке
12/09/25 12:00
История Культура Недвижимость Общество
Уникальные витражи и балконы: как преображается старинный дом в Новосибирске
12/09/25 11:50
Власть
В Новосибирской области обрушился спрос на кредитные карты
12/09/25 11:00
Банки Общество
Экс-чиновник из Новосибирска купил за 22 года на госслужбе имущество на 347 млн
12/09/25 10:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять