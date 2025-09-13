В первый день в Новосибирской области проголосовали почти 12% избирателей

В первый день трехдневного голосования явка в Новосибирской области составила 11.93%, проголосовали 260 656 избирателей. Об этом сообщил облизбирком.

Как отметила глава облизбиркома Ольга Благо, первый день прошел без нарушений.

На избирательных участках работало более 3000 наблюдателей, проводился мониторинг соцсетей и СМИ.

— Ничего такого, что могло бы повлиять на результаты выборов, что можно было бы отнести к каким-то нарушениям избирательного законодательства, на данный момент не установлено, — Благо.

По ее словам, явка оказалась выше, чем в первый день голосования в 2020 году.

Напомним, избирательные участки в регионе будут работать еще 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00 часов.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет.