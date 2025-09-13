В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ

Законодательное собрание Амурской области предложило увеличить штрафы за продажу алкоголя рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

— Законопроект направлен на усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, — сказано к пояснительной записке к проекту.

Если законопроект примут, за нарушение особых правил продажи алкоголя будут штрафы. Для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для компаний — от 300 до 500 тысяч. Алкоголь могут также конфисковать.

Стоит отметить, что в Новосибирске с большим скрипом проходило обсуждение «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Постановлением были определены такие границы продажи алкоголя: 50 метров от предприятий торговли и 25 метров от предприятий общественного питания по кратчайшему расстоянию от входа (либо от каждого входа, если их больше одного) для посетителей в образовательную организацию или ее территорию. Но это постановление корректировала прокуратура.

