В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ

  • 13/09/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
Штраф за продажу алкоголя у школ могут увеличить до 500 тысяч рублей

Законодательное собрание Амурской области предложило увеличить штрафы за продажу алкоголя рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

— Законопроект направлен на усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, — сказано к пояснительной записке к проекту.

Если законопроект примут, за нарушение особых правил продажи алкоголя будут штрафы. Для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Для компаний — от 300 до 500 тысяч. Алкоголь могут также конфисковать.

Стоит отметить, что в Новосибирске с большим скрипом проходило обсуждение «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Постановлением были определены такие границы продажи алкоголя: 50 метров от предприятий торговли и 25 метров от предприятий общественного питания по кратчайшему расстоянию от входа (либо от каждого входа, если их больше одного) для посетителей в образовательную организацию или ее территорию. Но это постановление корректировала прокуратура.

Напомним, в июле депутаты Госдумы предложили запретить продажу вредных для детей продуктов в школьных буфетах и автоматах. Об этом говорится в проекте постановления комитета Госдумы по охране здоровья, подготовленном по итогам обсуждения темы охраны здоровья школьников.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский психолог оценил перспективы запрета сайтов знакомств. Ограничения могут привести к появлению новых серьезных проблем.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

