НСО демонстрирует рекордную популярность программы «Пушкинская карта»

  • 28/10/2025, 17:52
На сегодняшний день в ней участвуют 187 организаций культуры из всех районов области

Новосибирская область стабильно занимает ведущие позиции среди российских регионов по популярности использования «Пушкинской карты». Предварительные итоги реализации проекта были представлены на пресс-конференции 28 октября.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подчеркнул, что наблюдается неугасающий интерес молодёжи к культурным мероприятиям. По его словам, это является важным шагом к формированию осознанного восприятия культуры, любви к родному городу и стране. Благодаря данной программе молодые люди получили возможность выбирать свой путь духовного развития, знакомиться с выдающимися произведениями отечественного искусства, ощущать сопричастность к культурной жизни региона. В приоритете, чтобы использование «Пушкинской карты» стало не просто способом бесплатного посещения театра или музея, а неотъемлемой частью культурной жизни молодого поколения новосибирцев.

Новосибирская область уверенно лидирует в России по востребованности «Пушкинской карты». Приоритетное значение придается разнообразию культурных предложений и работе с молодежной аудиторией. Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирский государственный художественный музей, театр «Глобус» и Музыкальный театр входят в число наиболее посещаемых учреждений региона. На сегодняшний день в программе участвуют 187 организаций культуры из всех районов Новосибирской области.

Краеведческий музей стал одним из лидеров по посещаемости благодаря внедрению современных интерактивных форматов и мультимедийных проектов. Здесь проводятся тематические экспозиции, лекции, экскурсии и культурные мероприятия, специально разработанные для молодежи. В октябре текущего года Краеведческий музей был отмечен Минкультом РФ как один из лучших в стране по реализации программы «Пушкинская карта» в категории «Лучший региональный музей».

Театр «Глобус» является участником программы с сентября 2021 года и стал одним из ключевых партнеров федерального проекта в регионе. Важную роль в продвижении программы сыграл волонтёрский проект «Амбассадоры «Пушкинской карты», запущенный в 2022 году. Молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет информировали своих сверстников о возможностях программы, принимали участие в организации и продвижении культурных мероприятий. Инициатива, зародившаяся в Новосибирской области, получила распространение и в других регионах страны, став примером успешного взаимодействия учреждений культуры и молодежного сообщества. Реализация билетов по «Пушкинской карте» театром «Глобус» осуществляется не только на основной площадке, но и в школах Новосибирска, а также в культурно-досуговых центрах области.

Министерство культуры региона продолжает работу по увеличению числа участников, организации выездных мероприятий театров и музеев, а также по повышению информированности жителей области. Особое внимание уделяется продвижению программы в сельских районах. Среди наиболее активных организаций – «Культурно-досуговый комплекс» г. Куйбышева, Муниципальное автономное учреждение районный дом культуры «Родина», учреждение культуры Карасукского района, театр Афанасьева.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

