НСО демонстрирует рекордную популярность программы «Пушкинская карта»

Новосибирская область стабильно занимает ведущие позиции среди российских регионов по популярности использования «Пушкинской карты». Предварительные итоги реализации проекта были представлены на пресс-конференции 28 октября.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подчеркнул, что наблюдается неугасающий интерес молодёжи к культурным мероприятиям. По его словам, это является важным шагом к формированию осознанного восприятия культуры, любви к родному городу и стране. Благодаря данной программе молодые люди получили возможность выбирать свой путь духовного развития, знакомиться с выдающимися произведениями отечественного искусства, ощущать сопричастность к культурной жизни региона. В приоритете, чтобы использование «Пушкинской карты» стало не просто способом бесплатного посещения театра или музея, а неотъемлемой частью культурной жизни молодого поколения новосибирцев.

Новосибирская область уверенно лидирует в России по востребованности «Пушкинской карты». Приоритетное значение придается разнообразию культурных предложений и работе с молодежной аудиторией. Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирский государственный художественный музей, театр «Глобус» и Музыкальный театр входят в число наиболее посещаемых учреждений региона. На сегодняшний день в программе участвуют 187 организаций культуры из всех районов Новосибирской области.

Краеведческий музей стал одним из лидеров по посещаемости благодаря внедрению современных интерактивных форматов и мультимедийных проектов. Здесь проводятся тематические экспозиции, лекции, экскурсии и культурные мероприятия, специально разработанные для молодежи. В октябре текущего года Краеведческий музей был отмечен Минкультом РФ как один из лучших в стране по реализации программы «Пушкинская карта» в категории «Лучший региональный музей».

Театр «Глобус» является участником программы с сентября 2021 года и стал одним из ключевых партнеров федерального проекта в регионе. Важную роль в продвижении программы сыграл волонтёрский проект «Амбассадоры «Пушкинской карты», запущенный в 2022 году. Молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет информировали своих сверстников о возможностях программы, принимали участие в организации и продвижении культурных мероприятий. Инициатива, зародившаяся в Новосибирской области, получила распространение и в других регионах страны, став примером успешного взаимодействия учреждений культуры и молодежного сообщества. Реализация билетов по «Пушкинской карте» театром «Глобус» осуществляется не только на основной площадке, но и в школах Новосибирска, а также в культурно-досуговых центрах области.

Министерство культуры региона продолжает работу по увеличению числа участников, организации выездных мероприятий театров и музеев, а также по повышению информированности жителей области. Особое внимание уделяется продвижению программы в сельских районах. Среди наиболее активных организаций – «Культурно-досуговый комплекс» г. Куйбышева, Муниципальное автономное учреждение районный дом культуры «Родина», учреждение культуры Карасукского района, театр Афанасьева.