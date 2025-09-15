В тройку лидеров в НСО предварительно вошли Единая Россия, КПРФ и ЛДПР

На прошедших в минувшие выходные выборах всего проголосовали 695 тысяч человек или 31,74% от общего числа избирателей. Для сравнения, явка на выборах 2020 года, когда также проходило голосование за депутатов регионального парламента и горсовета, составляла 28%, сообщил облизбирком.

Официальные данные по итогам голосования пока закрыты. Сайт «висит» с часа ночи 15 сентября. По данным на это время лидировала партия «Единая Россия»— 52,24% голосов, у КПРФ было 11,43% голосов, у ЛДПР — 9,03%.

Судя по альтернативным данным, которые публикует реготделение КПРФ, предварительные итоги выборов в Заксобрание подведены по семи одномандатным округам. Предварительно в новый состав регионального парламента могут войти Елена Спасских и Евгений Подгорный («Единая Россия»), Роман Яковлев, Андрей Любавский и Сергей Лысенко (КПРФ), Владислав Плотников (СРЗП), Илья Поляков («Новые Люди»). По остальным округам еще идет подсчет голосов.

По выборам в горсовет Новосибирска известны предварительные результаты по 21 округу. От «Единой России» максимальное количество голосов по своим округам получили Евгений Клевасов, Владислав Люмин, Александр Тарасов, Игорь Кудин, Дмитрий Асанцев, Александр Бестужев, Сергей Трубников, Роман Никитенко, Дмитрий Червов, Александр Фельдбуш, Сергей Бондаренко, Александр Згурин. От КПРФ — Павел Горшков, Илья Якуткий, Сергей Цыганов, Ерлан Байжанов, Виктор Стрельников, Антон Бурмистров. От партии «Новые люди» — Екатерина Шалимова, Андрей Шамалев и Степан Сафонкин.

Предварительно не проходит в новый состав самовыдвиженец Ростислав Антонов.

На остальных округах идет подсчет голосов.

По данным, которые публикует КПРФ, на третье место в области предварительно выходят «Новые люди».

Напомним, с 12 по 14 сентября в Новосибирской области проходили выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет.