В выходные в Новосибирской области ожидается мороз до -14 градусов

В Новосибирской области в ближайшие выходные, 11 и 12 октября, ожидается серьезное похолодание. Столбик термометра ночью может опуститься до -14 градусов. Снегопад в регионе прекратится, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В субботу, 11 октября, в большинстве районов осадков не будет. На западе местами возможен небольшой мокрый снег. Ветер усилится до 13 м/с. Ночью температура опустится до -3..-8 градусов, а днем поднимется до -1..+4 градусов.

В воскресенье, 12 ноября, ночью будет особенно холодно: температура опустится до -4…-9 градусов, а при прояснении — до -14. Днем 12 октября ожидается от -3 до +2, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду.

Стоит отметить, что по данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. В комментарии ТАСС эксперт отметил, что предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая, однако температурный фон будет в среднем около и даже выше нормы. В Сибири особенно холодным, по прогнозам, будет январь.

Ранее редакция сообщала о том, что в области ожидается сильное понижение температуры.