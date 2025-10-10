Нацпроекты в действии: как преображаются библиотеки Новосибирской области

В преддверии Всероссийского дня чтения, 10 октября, состоялась пресс-конференция, на которой обсудили открытие новых и обновление существующих библиотек в Новосибирской области. Также были освещены вопросы популяризации чтения и первые результаты деятельности центра, занимающегося консервацией и реставрацией книжных и документальных фондов, начавшего работу около года назад. Поддержку библиотечной сфере в регионе оказывает министерство культуры Новосибирской области.

По словам заместителя министра культуры Новосибирской области Владимира Деева, библиотеки становятся современными центрами притяжения для людей разного возраста и интересов. Они играют важную роль в формировании культурного самосознания, читательской культуры и укреплении семейных ценностей. Благодаря национальным проектам «Культура» и «Семья» удалось создать модельные библиотеки нового типа, представляющие собой не просто обновленные здания, а полноценные культурные центры. Особое внимание уделяется тому, чтобы каждая библиотека отражала уникальный дух своей территории, становясь символом местного колорита и гордостью жителей.

Библиотечная сеть региона, включающая 835 общедоступных библиотек, обслуживает жителей 488 муниципальных образований. За первое полугодие 2025 года было проведено более 56 тысяч культурных и просветительских мероприятий, которые посетили более 1,6 миллиона человек. В Новосибирске функционирует 71 муниципальная и четыре областные библиотеки. Общее количество посещений библиотек в регионе превысило 11,5 миллиона.

С 2019 года в рамках национальных проектов было открыто 40 модельных библиотек, девять из которых – в текущем году. Каждая библиотека отличается уникальным стилем и дизайном. В 2026 году планируется модернизировать еще шесть библиотек за счет федеральных средств.

С 2023 года Новосибирский региональный проектный офис по созданию модельных библиотек курирует аналогичный проект для библиотек Херсонской области и Беловодского района ЛНР. В 2024 году была реализована программа «Обмен опытом» для библиотек новых регионов, результатом которой стало создание шести дизайн-проектов для этих учреждений.

В 2025 году активно развивается проект «Гений места» – сеть из 19 творческих пространств, где жители региона могут осваивать различные ремесла, современное искусство, кино и медиа.

На пресс-конференции были подведены итоги работы Центра консервации и реставрации книг и документов, который занимается восстановлением редких и ценных изданий.

Среди значимых проектов, реализованных библиотеками Новосибирской области, были отмечены «Поколение Победы: современные голоса», региональный проект «Библиотека на траве», Молодежный театр чтения «Мы помним», Городской семейный фестиваль «Пасхальная палитра», Проект «Папа со СВОими».