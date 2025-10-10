Суд отменил взыскание 243 млн с картонно-бумажного комбината в Новосибирске

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени отменил решение о взыскании с АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) 243,6 млн рублей за вред, причиненный почве. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение.

— Отменить Постановление Апелляции полностью. Отменить решение (определение) или решение (определение) и постановление апелляционной инстанции. Направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, — говорится в постановлении кассационной инстанции.

В компании воздержались от комментариев.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась в 2022 году. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв в поселке Красный Яр, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

29 января 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» в пользу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора суммы ущерба, нанесённого почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 243,6 млн рублей. В марте на решение по иску в суд поступили три апелляционные жалобы.

