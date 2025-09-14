В здании в Центральном районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности

В пристройке к зданию, расположенному по адресу ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе Новосибирска обнаружена трещина. Для принятия оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с дефектами в строительных конструкциях, образованием трещин на стыке стен и потолка, влекущими возможное обрушение здания, на объекте введен режим повышенной готовности. Соответствующий проект постановления мэрии опубликован на сайте муниципалитета.
МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1» поручено прекратить эксплуатацию пристройки здания, а также исключить нахождение на объекте людей. «ДЭУ№1» также поручено заключить договор со специализированной организацией на проведение инженерно-геологического обследования грунтов основания, технического состояния фундаментов и строительных конструкций здания, на разработку проектно-сметной документации по демонтажу аварийных конструкций здания, и выполнение этих работ.
По данным 2ГИС, в здании также находятся МБУ дополнительного образования города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» и еще около 20 компаний.
Ранее редакция сообщала о том, что подпорную стену на Ипподромке в Новосибирске планируют восстановить в 2026 году. На участке действует режим повышенной готовности.
Фото 2ГИС, автор: Josuke Higashikata
