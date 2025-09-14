Рекламодателям

На куполе оперного театра в Новосибирске снова монтируют чешуйки

  • 14/09/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
На куполе оперного театра в Новосибирске снова монтируют чешуйки
Их произвели в 1990-х на авиазаводе им Чкалова, а сняли для реставрации в 2022 году

Жители Новосибирска заметили, что с субботы, 13 сентября, на крыше оперного театра появились рабочие. Как сообщил новостной портал мэрии города «Новосибирские новости», на куполе начали монтировать декоративные чешуйки, которые были сняты и увезены на реставрацию летом 2022 года.

Сотрудники государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области сообщили изданию, что после завершения работ проведут проверку насколько качественно восстановлена оболочка купола.

В туристско-информационном центре Новосибирска отмечали, что общее количество изогнутых пластин превышает 100 тысяч. Они необходимы не только для красоты, но и поглощают часть звуковых волн.

Напомним, здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета — крупнейшее театральное здание в России и одно из самых больших в мире. Конструкция купола — самая уникальная его часть. Диаметр купола — 60 метров, высота — 35 метров, а толщина — 8-10 см. Купольное перекрытие без контрфорсов и ферм впервые было применено в строительной практике Европы. Конструкция купола требовала новых инженерных решений и подходов и предельно аккуратной реализации. Купол свободно лежит на круговой балке, опирающейся на колонны, его покрытие металлическое, с декоративными чешуйками серебристого цвета по деревянным конструкциям и обрешетке.

Первоначальное покрытие купола было выполнено из кровельной стали: элементы выколачивались вручную по шаблонам. Проект кровли был подготовлен в 1934 году Виктором Биркенбергом, Александром Куровским и Борисом Гордеевым. В начале 1990-х годов, во время реставрации купола театра, новые «чешуйки» для покрытия изготовили на производственном объединении имени Чкалова по технологии, применяемой при изготовлении самолетов. В 2000-х годах была произведена повторная реставрация, при которой был восстановлен первоначальный рисунок покрытия купола театра.

В 2020 году сообщалось, что регион получил на ремонт купола НОВАТа дополнительно 246 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский театр оперы и балета является ровесником Великой Победы

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

