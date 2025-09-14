Под Новосибирском в кювет вынесло КАМАЗ с мусором

Жители Барабинского района Новосибирской области жалуются на состояние дороги, соединяющей села Таскаево и Бакмасиха. После дождя в кювет вынесло КАМАЗ с мусором. Некоторое время назад на этом же месте в кювет попал пассажирский автобус.

— В трёх километрах от Бакмасихи, следом за ним стояла фура с зерном, которая ждала, когда трактор вытащит с обочины мусоровоз. Достаточно было одного дождя, чтобы дорога вновь стала непроходимой, — сообщили жители редакции Om1 Новосибирск.

Люди опасаются, что в следующий раз в кювет может выбросить школьный автобус.

В Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) ранее сообщали, что дорога относится к межмуниципальным трассам IV категории. Ее протяжённость — 45,759 км. Основная причина дефектов — многократное превышение межремонтных сроков и нагрузок от большегрузного транспорта.

— По остальным участкам дороги безопасный и бесперебойный проезд обеспечивается в рамках лимитов на содержание дороги. В частности, в рамках работ по содержанию в пределах выделенных лимитов финансирования на дорогу в весенне-летний, осенний период выполняется планировка проезжей части, окоска травы на обочинах, восстановление слоя дорожной одежды с добавлением нового материала ЩПС С-1 на отдельных участках, ямочный ремонт, устройство слоя износа, — отмечали в ТУАДе.

В этом году на дороге идет ремонт участков общей протяженностью 4,5 км, на 2026 год запланирован ремонт отрезка с 14-го по 16-й км.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области отремонтируют 64 км дорог для безопасного подвоза школьников. Около 10 тысяч детей ежедневно доставляются школьными автобусами в различные точки области.