Суд конфисковал миллионы у экс-чиновницы Новосибирска в пользу государства

Бывшая чиновница территориального управления Росимущества в Новосибирской области не смогла объяснить, откуда на её счетах и счетах супруга появились 6,5 миллионов рублей. Доход чиновница не декларировала. Суд постановил взыскать эти средства в пользу государства.

Согласно материалам дела, Анастасия Жукова раньше работала старшим специалистом в отделе информационного обеспечения, учета федерального имущества и делопроизводства Росимущества в Новосибирской области.

— Допустила нарушения при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также нарушила требования к служебному поведению согласно Указа Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, — сообщает Управление Судебного департамента Новосибирской области.

Решение суда в законную силу не вступило.

