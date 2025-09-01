Земля уходит из-под ног жителей Первой Ельцовки в Новосибирске

Оползень на берегу реки Первая Ельцовка, который начался в ночь на 25 августа у дома по улице Кавалерийской, 23, продолжает расти. Это вызывает беспокойство у местных жителей. По данным мэрии, причиной ЧП стали «залповые ливни», которые размыли грунт в пойме рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе.

25 августа городские власти сообщили, что ситуация находится под контролем. Сейчас проводится экспертиза причин разрушения. В ней участвует подрядная организация, которая выполняла работы на этом участке в прошлом году.

Однако, как выяснилось 29 августа, по факту никаких реальных работ на опасном участке так и не началось. Оползневая зона расширяется новыми трещинами, а обещанные стабилизационные мероприятия не проводятся.

Генеральный директор «ВашСервис» Алексей Скорик сообщил, что управляющая компания обратилась в администрацию Центрального округа, мэрию, комитет по природе и застройщику. 26 августа комиссия обследовала территорию, но план восстановительных работ пока не представлен.

— На следующей неделе будут проведены дополнительные мероприятия по исследованию геологии на предмет наличия грунтовых вод, которые непосредственно могли спровоцировать данный обвал, — пояснил директор представителя застройщика изданию Om1 Новосибирск.

Территория была огорожена лентами, демонтированы освещение и ограждение футбольного поля, опасный участок обесточен.

Глава УК также выразил мнение, что простой засыпки ямы будет недостаточно. Кроме того, он напомнил, что пойма реки — водоохранная зона федерального значения. Это сильно усложняет согласование и проведение работ.

При этом жители дома на Кавалерийской, 23 обеспокоены продолжающимся разрушением здания и увеличением трещин.

