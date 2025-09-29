Владимир Левченко: Хватит жаловаться на высокие ставки!

Независимый экономист и финансовый аналитик Владимир Левченко на форуме «Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала», который прошел в Новосибирске, заявил, что в стране идет борьба с либерал-компрадорским капиталом, а власть показывает бизнесу, что о людях нужно заботиться:

— Россия примерно полтора года назад всерьез и надолго вошла в эпоху положительных реальных процентных ставок в рублях. Как только это произошло, бизнес начал пищать: «Нас душат»… На мой взгляд, с помощью повышения ставок бизнесу показали, что хватит обворовывать народ. Отрицательные реальные процентные ставки — это дополнительный сверхналог на каждого жителя нашей страны в пользу конкретных бизнесменов только потому, что они называются бизнесменами.

Сегодня в России нет ни одной отрасли, которая чувствовала бы себя хорошо, и это объяснимо. Дело в том, что сейчас в стране идет перераспределение собственности, борьба с либерал-компрадорским капиталом, либерал-компрадорской идеологией. Власть показывает бизнесу, что о людях нужно заботиться, что экономика — для людей, а не для конкретных персонажей.

Думаю, эта история будет продолжаться, пока мы не увидим завершение процесса перераспределения собственности, которым занимаются силовые структуры. А с другой стороны, пока с рынка не уйдет закредитованный бизнес. То, что мы видим сейчас — это зашкаливающая некомпетентность. Бизнес начал плакать, когда реальная ставка стала положительной. Но плачет тот, кто не умеет работать в рыночных условиях, не создает добавочную стоимость. У тех, кто ее создает — все хорошо, они увеличивают долю бизнеса на рынке. Мы видим много эмитентов, которые при текущих высоких ставках и заметной задолженности справляются с долговой нагрузкой и усиливают свое присутствие.

Если вы хотите остаться на рынке — работайте, в том числе приходите и размещайте на фондовом рынке акционерный капитал. Период отрицательных процентных ставок закончился очень и очень надолго. О чем это говорит? О том, что никакой девальвации бояться не надо, потому что реальные положительные процентные ставки в рублях позволяют каждому из нас получать доход, просто размещая свои деньги в инструменты с фиксированной доходностью. Пока индекс Московской биржи не вышел на определенные уровни, глобальные акции неинтересны.

Опять же, пока мы имеем довольно высокие реальные положительные процентные ставки в рублях, никаких проблем с курсом рубля быть не может. Что бы не пытались сделать с национальной валютой, все равно процентная ставка в рублях будет перевешивать всю накопленную инфляцию.

Напомню вам период с 1993 по 1998 годы. Тогда ставки по ГКО очень сильно перекрывали инфляцию, девальвацию и т.д. Сейчас мы вошли в похожий период, но только с гораздо менее высокими реальными процентными ставками. Люди, которые сейчас кричат о запредельных ставках в рублях, мягко говоря, не знают недавнюю историю финансового рынка своей страны.

На фоне высоких рублевых процентных ставок впервые в постсоветской истории мы видим, что в стране идет формирование внутреннего инвестиционного ресурса, которого не было никогда. Сегодня всех волнует вопрос, куда пойдут деньги из депозитов — точно не на фондовый рынок. Думаю, что это снова будет недвижимость. Несмотря на то, что у нас количество квартир больше, чем количество семей, квадратный метр продолжит расти к акциям.

С другой стороны, скоро индексы ММВБ должны начать расти против динамики денежной массы, а важнейшие индикаторы фондового рынка стоят на абсолютных исторических минимумах. Это говорит о том, что никакого тренда на нашем рынке нет. Такого не было никогда за 30 лет существования нашего фондового рынка.

При этом я в корне не согласен с недавним громким высказыванием Трампа о том, что «экономика России катится чертями». Товарища Трампа слушать как минимум себе дороже. Этот человек в рамках одного предложения нередко выдает несколько противоречащих друг другу сентенций, фактов и смыслов. Что касается высказывания про российскую экономику… Считаю, что Трамп указывает на соломинку в нашем глазу, но упорно отказывается замечать бревно в собственном. Такое ощущение, что он в принципе не в состоянии анализировать какие-то показатели. Он просто говорящая голова, выдающая то, что в нее заложили, словно ИИ. Те, кто закладывает в него эту информацию, преследуют какие-то свои очень серьезные цели. Если мы будем фильтровать эту информацию, не цепляясь за громкие заголовки, а выискивая суть, отделяя зерна от плевел, то там можно найти очень много интересного. Если реагировать на все тиктокерские вбросы Трампа, то наше сознание разорвет как хомячка.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесу и инвесторам в России нужно научиться договариваться на фондовом рынке.