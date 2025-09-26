«Они страшно далеки»: бизнесу и инвесторам в России нужно научиться договариваться на фондовом рынке

Рынку не хватает интересных инструментов

Перспективы увеличения количества игроков на российском фондовом рынке обсудили эксперты и представители сибирского бизнеса на форуме «Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала», который прошел в Новосибирске. В частности,

Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами ПАО «Московская биржа», отметила, что сегодня в стране тысячи успешных компаний, при этом только 600 вышли на публичный рынок.

— Это катастрофически мало не только для нас, как биржи, но и для инвесторов, которые хотели бы приумножать свои инвестиции, но не могут найти интересные для них инструменты, а также для эмитентов, которые могли бы привлекать деньги на фондовом рынке, — подчеркнула эксперт

Владислав Цыплаков, управляющий директор, начальник управления по работе на рынках акционерного капитала «Совкомбанка», также отметил, что сибирские компании обладают большим потенциалом, который может быть реализован через фондовый рынок.

Дмитрий Донецкий, главный аналитик и доверительный управляющий АО ИФК «Солид», отвечая на вопрос о наиболее перспективных инструментах для бизнеса на фондовом рынке, заявил, что это IPO.

— Если сегодня выходить на рынок, то в формате IPO. Однако инвестор должен зарабатывать на размещении акций. Посмотрите на IPO в других странах, в первую очередь в США. Когда компании там размещают бумаги, они делают х2 на капитал, у нас так же, но в обратную сторону, — констатировал Донецкий.

Независимый экономист и финансовый аналитик Владимир Левченко тоже считает IPO перспективным инструментом, но только в том случае, если на размещении зарабатывают все.

— У нас это не получается, потому что инвестору и бизнесу нужно двигаться навстречу друг к другу. Перед бизнесом есть простой выбор: он может привлечь деньги на долговом рынке, если не хочет делиться с инвесторами и акционерами, и может переварить текущие ставки. Если хочет выжить и развиться — то он может продать долю и честно работать. Если ты не хочешь отдавать долю и не можешь переварить ставки — вообще не сможешь пережить нынешнюю ситуацию, — уверен аналитик.

Основатель ИК «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин рассказал Infopro54, что компания готовит к выходу на IPO две новосибирские компании. По его оценке, они смогут разместить на рынке свои акции в начале–середине 2027 года.

— На подготовку к размещению облигаций обычно уходят 2–5 месяцев. Подготовка к IPO — более длительный процесс, где главное — не деньги, а доверие и понимание, а потом стратегия развития. Наша практика показывает, что стратегия есть далеко не у всех компаний, — констатировал Антипин.

По его словам, сейчас перспективен выход на IPO для промышленных, а также перерабатывающих компаний. Перспективы обласканного инвесторами IT-бизнеса он считает менее интересными и более рискованными.

Как привлечь инвестора?

Дмитрий Донецкий выделил два блока условий привлечения на рынок долгосрочного инвестора, в том числе через IPO. Первый блок — снижение ставок по депозитам.

— Сейчас инвестиционные стратегии конкурируют с депозитом в банке. Клиента интересует, сможет ли стратегия гарантировать доход больше 15% на горизонте года. Естественно, на фондовом рынке никто не может дать такие гарантии. Наверное, психологический уровень, после которого начнется переток средств на фондовый рынок, в акции, — это переход ставки по депозитам планки в 10%. Сейчас ставки находятся на уровне 13,5–14%, — пояснил он.

Владимир Левченко не согласен с тем, что после снижения ставок по депозитам деньги пойдут на фондовый рынок.

— Такого никогда не было. Скорее, они пойдут в недвижимость, а еще более вероятно — так и останутся на долговом рынке, так как здесь важна реальная, а не номинальная ставка, — пояснил он.

Второй блок — корпоративный. При этом Дмитрий Донецкий признал, что связанные с ним тренды ему не нравятся.

— Сегодня, читая СМИ, мы часто видим новости о том, что какая-то собственность переходит из частных рук в государственные, о том, что какая-то компания делает что-то нехорошее по отношению к миноритарным акционерам. В целом эталонных эмитентов на ММВБ, к сожалению, очень мало. В основном компании плохо относятся к миноритарному акционеру, хотя именно миноритарий/частный инвестор определяет цену и стоимость их бизнеса. Пока это отношение не изменится, мы не увидим большого роста интереса к фондовому рынку, — констатировал Донецкий.

Он подчеркнул, что многим компаниям, которые провели IPO, привлекли капитал или продали свою долю как мажоритарий, неважно, что будет дальше с их акциями.

— Нужно менять этот подход, чтобы мажоритарии, менеджмент-компании были заинтересованы в росте капитализации и постоянно поддерживали связь с сообществом частных и институциональных инвесторов и институтов. Пока я этой работы не вижу, но надеюсь, что этот тренд будет переломлен, — заявил эксперт.

Владимир Левченко согласен, что сегодня крайне необходимо решать проблему взаимоотношений собственников с акционерами.

— У менеджмента компаний, представленных на рынке, наблюдается определенное раздвоение личности. Они скачут вокруг клиентов, от которых зависит их бизнес, а к акционерам на рынке относятся как к мусору. Над этим точно нужно работать, — подчеркнул Левченко.

Аналитик также отметил, что лично ему очень нравится тренд перехода частной собственности в государственную в части борьбы с коррупцией внутри компаний.

— Я предсказывал его несколько лет назад. На мой взгляд, это очень хорошая тенденция, — заявил он.

Тренд плохих отчетностей подходит к концу

Дмитрий Донецкий дал прогноз по индексу ММВБ до конца 2026 года, который учитывает решение о снижении ключевой ставки ЦБ, принятое 19 сентября. По его оценке, возможны три сценария развития ситуации. Негативный — индекс останется на текущем уровне, базовый — вырастет до 3500 и, возможно, чуть повыше. Оптимистичный сценарий — история про сокращение военных расходов, частичное снятие санкций.

— Как управляющий, я рассчитываю на базовый сценарий. Оптимистичный отчасти мог реализоваться в феврале 2025 года, но не реализовался, — отметил он

Эксперт также прокомментировал ключевые тренды в экономике.

— Судя по последнему полугодовому сезону отчетности, он был одним из худших в России за долгое время. Высокие ставки бьют бизнес с двух сторон. С одной стороны, это падение спроса, которое мы видим по всем компаниям. С другой — рост процентных расходов. Однако ключевая ставка начала снижаться. На наш взгляд, где-то очень близко находится точка перелома, то есть тренд плохих отчетностей подходит к концу, — констатировал Донецкий.

Эксперт отметил, что вероятность роста индекса ММВБ выше, чем снижения, поэтому он достаточно оптимистично смотрит на будущие перспективы фондового и облигационного рынка, а также на курс рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 80 новосибирских предприятий могут заинтересовать инвесторов на бирже.