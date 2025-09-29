Рекламодателям

В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме

  • 29/09/2025, 11:20
На эти цели было направлено свыше 20 млн рублей инвестиций

В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в ИскитимеС целью повышения стабильности электроснабжения Искитима, компания «Россети Новосибирск» осуществила прокладку новой кабельной линии электропередачи протяженностью свыше четырех километров.

Значимость данного проекта модернизации электросетей простирается значительно дальше границ одного микрорайона. Эта современная кабельная линия является частью разветвленной городской системы электроснабжения, гарантируя непрерывное функционирование городских больниц, средних школ № 3 и № 4, многочисленных дошкольных учреждений, крупных торговых комплексов и производственных предприятий.

Усовершенствованная инфраструктура обеспечивает электроэнергией заводы по производству железобетонных изделий и материалов для кровли, складские помещения, а также критически важный объект городской инфраструктуры — котельную Индустриального микрорайона.

Социальная важность данного проекта обусловлена не только количеством подключенных объектов, но и улучшением качества и надежности подачи электроэнергии. Ранее существовавшая линия, проложенная в густонаселенном районе без необходимой защиты, регулярно становилась причиной технических сбоев. Новая инфраструктура позволит существенно снизить вероятность перебоев в электроснабжении и обеспечить стабильную подачу ресурса для более чем 56 тысяч жителей Искитима.

Несмотря на сложные технические условия, связанные с прокладкой трассы в условиях плотной городской застройки, с пересечением различных коммуникаций и автомагистралей, энергетики успешно завершили все работы до наступления зимнего периода.

Эта модернизация сетей не только повысит надежность электроснабжения, но и заложит фундамент для дальнейшего социально-экономического прогресса города, стимулируя рост производственных возможностей региона.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

211

Регионы: Сибирь Новосибирск

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
