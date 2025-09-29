Иван Сидоренко снова возглавил компанию «Энергомонтаж» в Новосибирске

В новосибирской компании «Энергомонтаж» сменился руководитель. С 26 сентября 2025 года генеральным директором ООО «Энергомонтаж» стал Иван Сидоренко. Ранее он возглавлял компанию с 3 октября 2012 по 28 сентября 2022 года. Об этом сообщает сервис Rusprofile.

В сентябре 2022 года Ивана Сидоренко задержали по подозрению в мошенничестве. Через два с лишним года его признали виновным и приговорили к 3,5 годам условного заключения, а также к штрафу в 700 тысяч рублей. В июле 2025 года защита обжаловала приговор. Новосибирский областной суд отменил его в сентябре того же года.

ООО «Энергомонтаж» было основано в 1992 году в Новосибирске. Учредителями компании стали Владимир Каличенко (50%) и Елена Сидоренко (50%). Основное направление деятельности — строительство жилых и коммерческих объектов. В 2024 году выручка компании снизилась на 61% и составила 403 миллиона рублей. При этом чистая прибыль увеличилась на 459% и достигла 198 миллионов рублей.

Иван Сидоренко был депутатом регионального парламента Новосибирской области седьмого созыва.

