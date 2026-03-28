Не каждому по карману списать долги: в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей

В Новосибирске названа актуальная цена процедуры банкротства. Юридические агентства, опрошенные Infopro54, сообщили, что за последний год стоимость соответствующих услуг выросла на 5–7% и сейчас составляет порядка 300 тысяч рублей. Редакция рассказывает, из чего складывается такая сумма и откуда должники берут деньги.

Сумма, которую должен выплатить при прохождении процедуры банкротства, складывается из нескольких составляющих. При этом основной долг перед кредиторами (тело кредитов, займов, проценты, неустойки) может быть полностью или частично списан по итогам процедуры, а вот расходы на само банкротство гражданин платит в любом случае. Обязательными для всех, кто обращается в суд, являются государственная пошлина в размере 300 рублей и вознаграждение финансового управляющего.

— Вознаграждение финансового управляющего за реализацию имущества должника составляет 25 тысяч рублей. Оно одинаково для всех регионов. Это фиксированная сумма за одну процедуру банкротства, установленная Федеральным законом. Норма действует с момента запуска института банкротства физических лиц, то есть с октября 2015 года. Сумма остается неизменной с того времени, — рассказала Infopro54 арбитражный управляющий Юлия Крючкова.

В ходе процедуры финансовый управляющий обязан делать публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на информационном портале, а также рассылать уведомления кредиторам. За это тоже нужно платить. По оценкам участников рынка, в настоящее время на это уходит примерно 10–18 тысяч рублей. Есть еще почтовые расходы — на уведомление уходит примерно 4 тысячи рублей.

Отдельная статья — юридическое сопровождение процедуры банкротства. Закон не требует обязательного привлечения юриста, гражданин может вести дело самостоятельно, и тогда расходы ограничатся вышеуказанными суммами. Однако на практике многие обращаются к юридическим компаниям. Стоимость их услуг зависит от региона и сложности дела.

— В Новосибирской области цена на юридическое сопровождение процедуры банкротства физического лица достигает 300 тысяч рублей. Сумма складывается из юридических услуг на разных этапах процедуры банкротства и зависит от того, как выстроена работа компании, сколько у нее сотрудников и так далее. Конечно, ситуация клиента тоже имеет значение: чем она проще, тем дешевле процедура. За последний год цены на юридические услуги по банкротству выросли, но это не резкий рост, — сообщила Infopro54 директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева.

Треть миллиона — сумма довольно серьезная, и участники рынка признают, что списание долгов не всем по карману. Иногда процедура банкротства оборачивается для должника новыми долгами: есть случаи, когда потенциальные банкроты берут новые кредиты, чтобы расплатиться с юристами.

— Это, конечно, в корне неверное решение. Потому что получается какой-то замкнутый круг: человек не справляется со своими финансовыми обязательствами и берет еще кредит. Тут человеку лучше найти другие варианты. Чаще всего изыскивают средства из зарплаты, могут что-то продать, оплачивают услуги в рассрочку, — говорит Елена Зайцева.

Человек может выбрать самостоятельное ведение процедуры ведения банкротства – это обходится дешевле, чем с юридическим сопровождением. Но доля тех, кто на такую схему решается, в регионе не очень высока. Добавим, что есть категории должников, для которых банкротство может быть бесплатным. Если у человека нет имущества, а сумма долга составляет от 50 до 500 тысяч рублей, он может пройти процедуру банкротства бесплатно через МФЦ. В этом случае государство берет на себя все расходы, и гражданину не нужно платить ни пошлину, ни вознаграждение финансовому управляющему.

Согласно данным Арбитражного суда Новосибирской области, свое банкротство чаще всего инициируют физлица с суммой долга от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Ранее редакция рассказывала, что долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн.