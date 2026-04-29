Бизнес Недвижимость

Цена участка для КРТ в Ленинском районе превысила 200 миллионов

Автор: Оксана Мочалова

Аукцион выиграла компания, входящая в группу Sky Group

В Ленинском районе Новосибирска определилась компания, которая займется обновлением территории в районе пересечения улиц Степной и Тихвинской. Речь идет об участке площадью почти 1,4 гектара. По итогам открытых торгов право заключить договор комплексного развития территории (КРТ) получила структура группы Sky Group.

Победителем аукциона стало ООО «СЗ «Скай Некст». Эта компания входит в состав местного девелоперского холдинга под управлением Владимира Литвинова. На торгах финальная цена лота заметно превысила стартовую. Если изначально участок стоил 159 миллионов рублей, то в ходе борьбы стоимость выросла до 204 миллионов. Соперником на аукционе выступила другая новосибирская фирма — «ТАК. Октябрьский».

Выбранная территория включает в себя не только свободные участки, но и дома, которые подлежат расселению. В зону реновации попал частный сектор и двухэтажный многоквартирный барак на Тихвинской, 11. Его жителям предоставят новые квартиры. Снос этого здания необходимо завершить к началу августа 2027 года.

Согласно условиям договора, застройщику предстоит реализовать проект в несколько этапов. К 1 октября 2030 года на месте старых построек должен появиться жилой комплекс. Общая площадь всей недвижимости составит порядка 67 тысяч квадратных метров, при этом непосредственно на квартиры (без учета балконов и подсобных помещений) отводится чуть больше половины этого объема — не более 34,85 тысячи «квадратов». Также к сентябрю 2029 года подрядчик обязан выполнить благоустройство прилегающей территории.

Для компании этот участок не является чужим. Ранее структуры Sky Group уже начинали застройку в окрестностях, возводя «Тихвинский квартал». Кроме того, у девелопера есть опыт переселения людей из старого жилья: по собственным данным организации, ранее они помогли переехать почти 3,5 тысячам человек.

Сама компания-победитель работает на строительном рынке Новосибирска с конца 2021 года. Полностью контролирует бизнес Владимир Литвинов.

Действие подписанного контракта рассчитано до 31 декабря 2030 года. Помимо строительства жилья и сноса аварийного дома, инвестор также займется созданием или реконструкцией местных инженерных сетей и дорожной инфраструктуры в границах отведенного участка.

Ранее редакция сообщала, что участок на Волховской в Новосибирске выставили на торги под КРТ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Автор: Юлия Данилова

97% страховых случаев с туристами в майские праздники приходится на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным страховщиков, в топ-5 наиболее опасных стран для поездок в 2025 году (с точки зрения обращений в рамках страхования выезжающих за рубежь) вошли:

Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Генеральный директор АО «РИД Групп – Новосибирск» Егор Мироненко обозначил ключевые направления и события, оказывающие влияние на деятельность компании.

— В РАТМ Холдинге коммерческой недвижимостью, как производственного назначения, так и офисной, с прошлого года управляет одна компания: помимо индустриального парка «Экран», «РИД Групп – Новосибирск» обеспечивает работу бизнес-центров «На Красном» и «Меридиан». Решение доказало свою эффективность, причем во многом благодаря «тактическим» действиям в рамках ключевой задачи — увеличивать прибыль от аренды. Возможности у нас есть за счет сокращения операционных расходов, в том числе сосредоточили у себя бухгалтерские, юридические и маркетинговые функции. Создали единую эксплуатационную службу, перешли на централизованные закупки. Силами своих специалистов осуществляем комплексное техническое обслуживание зданий, в частности — инженерных сетей. Ряд процессов передали на аутсорсинг просто потому, что так выгоднее. Как бы то ни было, ответственность за исполнение сервисных услуг несем мы. На их качестве оптимизация организационной структуры не отразилась.

Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку

Автор: Оксана Мочалова

Минприроды России меняет правила формирования региональных перечней объектов размещения твёрдых коммунальных отходов. Проект приказа, размещённый на федеральном портале проектов нормативных актов, вводит механизм «временного перечня». Он позволяет легализовать работу переполненных и не внесённых в реестр полигонов.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 мая 2026 года. Параллельно, с 22 по 29 апреля, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Для Новосибирской области, где, по данным региональных властей, 85% существующих полигонов переполнены, а строительство новых объектов по концессии тормозится протестами жителей, этот приказ становится вынужденной, но необходимой мерой.

T2 собрала все мессенджеры и соцсети в одно окно и предлагает это бизнесу Сибири

Сибирь – T2, российский оператор мобильной связи, представляет корпоративным клиентам макрорегиона «Сибирь» омниканальную платформу Umnico – решение для централизованного управления коммуникациями с клиентами. Продукт вошел в портфель B2P-сервисов T2 после приобретения платформы в декабре 2025 года и уже доступен для подключения бизнесу любого масштаба. Umnico помогает ускорять обработку заявок и выстраивать сквозную работу с клиентами – от первого контакта до закрытия сделки.

Umnico – омниканальная платформа, которая объединяет в едином окне все каналы общения с клиентами: мессенджеры, социальные сети, площадки объявлений, онлайн-чат на сайте и электронную почту – всего более 25 каналов. Сотрудники ведут переписку в удобных для клиентов каналах, не переключаясь между вкладками и не теряя контекст диалога: вся история переписки и контакты сохраняются в системе.

Салоны красоты для питомцев набирают обороты в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Домашние животные требуют не только корма и ласки, но и профессионального ухода. Новосибирцы всё активнее водят питомцев в груминг-салоны — и бизнес на это активно реагирует.

За год — с марта 2025 по март 2026 года — число салонов по уходу за животными в городе выросло на 9,9% и достигло 167 точек, подсчитали аналитики 2ГИС.

Новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно

Автор: Юлия Данилова

В законодательство России предлагают ввести новый правовой механизм — договор жизненного цикла многоквартирных домов. Эта тема обсуждалась на круглом столе в Государственной Думе под председательством главы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.

Руководитель секции «Управление жилищным фондом» экспертного совета комитета, один из соавторов инициативы Петр Мурмуридис отметил, что сегодня единая инфраструктура и сложное инженерное оборудование, заложенные при строительстве, уже через 5–10 лет приходят в упадок из-за того, что каждый дом выбирает свою управляющую компанию, а текущие ремонты проводятся по принципу «латания дыр». Ключевой задачей новации, по мнению разработчиков, будет непрерывное управление объектом на всех этапах: от проектирования и строительства до эксплуатации, капитального ремонта и, при необходимости, сноса.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Цена участка для КРТ в Ленинском районе превысила 200 миллионов

Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку

T2 собрала все мессенджеры и соцсети в одно окно и предлагает это бизнесу Сибири

Салоны красоты для питомцев набирают обороты в Новосибирске

Новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

