Цена участка для КРТ в Ленинском районе превысила 200 миллионов

В Ленинском районе Новосибирска определилась компания, которая займется обновлением территории в районе пересечения улиц Степной и Тихвинской. Речь идет об участке площадью почти 1,4 гектара. По итогам открытых торгов право заключить договор комплексного развития территории (КРТ) получила структура группы Sky Group.

Победителем аукциона стало ООО «СЗ «Скай Некст». Эта компания входит в состав местного девелоперского холдинга под управлением Владимира Литвинова. На торгах финальная цена лота заметно превысила стартовую. Если изначально участок стоил 159 миллионов рублей, то в ходе борьбы стоимость выросла до 204 миллионов. Соперником на аукционе выступила другая новосибирская фирма — «ТАК. Октябрьский».

Выбранная территория включает в себя не только свободные участки, но и дома, которые подлежат расселению. В зону реновации попал частный сектор и двухэтажный многоквартирный барак на Тихвинской, 11. Его жителям предоставят новые квартиры. Снос этого здания необходимо завершить к началу августа 2027 года.

Согласно условиям договора, застройщику предстоит реализовать проект в несколько этапов. К 1 октября 2030 года на месте старых построек должен появиться жилой комплекс. Общая площадь всей недвижимости составит порядка 67 тысяч квадратных метров, при этом непосредственно на квартиры (без учета балконов и подсобных помещений) отводится чуть больше половины этого объема — не более 34,85 тысячи «квадратов». Также к сентябрю 2029 года подрядчик обязан выполнить благоустройство прилегающей территории.

Для компании этот участок не является чужим. Ранее структуры Sky Group уже начинали застройку в окрестностях, возводя «Тихвинский квартал». Кроме того, у девелопера есть опыт переселения людей из старого жилья: по собственным данным организации, ранее они помогли переехать почти 3,5 тысячам человек.

Сама компания-победитель работает на строительном рынке Новосибирска с конца 2021 года. Полностью контролирует бизнес Владимир Литвинов.

Действие подписанного контракта рассчитано до 31 декабря 2030 года. Помимо строительства жилья и сноса аварийного дома, инвестор также займется созданием или реконструкцией местных инженерных сетей и дорожной инфраструктуры в границах отведенного участка.

