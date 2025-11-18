«Под влиянием нейросетей»: в Новосибирске выросло количество тату-салонов

В 16 крупнейших городах России работает 2170 тату-салонов — на 12% больше, чем годом ранее. Из них в Новосибирске — 138 таких, на 14% больше, чем в 2024 году, пояснили в 2ГИС.

В Новосибирске больше всего тату-салонов с высокими оценками сосредоточено в Центральном районе — 25 студий, в Железнодорожном — 21.

В среднем татуировку в столице Сибири можно сделать за 3771 рубль, удалить — за 1306 рублей.

Основатель тату-салона «Татунхамон» Анатолий Кексель считает, что в Новосибирске сейчас работает более 150 тату-салонов, так как часть не регистрируются в 2ГИС.

— Конкуренция усиливается, так как на рынок выходит молодежь. В том числе наши ученики — мы работаем уже более 20 лет. Новички нередко воспринимают тату-салон, как бизнес с легким входом. Нужно найти деньги на машинку, краску и аренду — и можно работать. Из-за роста предложения, клиент стал более придирчив в выборе, ищут тех, кто делает дешевле, обзванивают салоны и в итоге теряют в качестве. «Мастер», только окончивший курсы по тату, никогда не сможет конкурировать с опытным художником, у которого десятки лет как набита рука. Поэтому, естественно, цена тату от опытного специалиста будет отличаться от цены у мастера-студента, — комментирует собеседник редакции.

По его словам, на тату-рынок серьезное влияние оказывает искусственный интеллект.

— Нейросеть может генерировать идеи, нарисовать любой сюжет — главное правильно сформулировать запрос. Это также усиливает конкуренцию, — говорит эксперт.

Что касается цен, то в среднем час работы мастера тату в городе стоит около 3000 рублей.

— Некоторые берут за сеанс 20-30 тысяч. Зависит от медийности и раскрученности мастера. На одну татуировку может уходить до нескольких дней, так как работать больше 8 часов с одним человеком нельзя, чтобы не было осложнений. Лучше продолжить через несколько дней, — поясняет Анатолий Кексель.

В лидерах по количеству тату-салонов в России Москва (569) и Санкт-Петербург (259). Новосибирск на четвертом месте после Краснодара (212).

Самые высокие цены на татуировки в Москве (от 4 766 рублей), Екатеринбурге (от 4 427) и Санкт-Петербурге (от 3 913). Самый доступный вариант — в Омске, где тату можно сделать в среднем от 2 397 рублей.

Напомним, в прошлом году Анатолий Кексель рассказывал Infopro54 о том, что в декабре в салоны приходят люди, желающие наколоть на теле изображение какого-либо животного или сказочного персонажа. Он пояснял, что в тату-салоны новосибирцы чаще всего приходят с готовым изображением, которое хотят перенести на свое тело. Мастер может лишь немного доработать идею.

Ранее редакция сообщала о том, что участник СВО из Новосибирска сделал татуировку в память о погибшем брате.