Новосибирск стал центром притяжения для IT-талантов

В Новосибирске цифровая экосистема МТС и благотворительный фонд «Система» при поддержке регионального правительства и ключевых научных и образовательных учреждений, провели масштабный фестиваль «Система ФЕСТ». Он был нацелен на развитие кадрового и научного потенциала сибирского региона. Более 2500 студентов, начинающих ученых и специалистов в сфере IT из Западной Сибири приняли участие в событиях фестиваля, включавших более 30 профориентационных, образовательных и культурных мероприятий.

Ключевым событием стал двухдневный хакатон «Система Хак: Новосибирск», собравший свыше 300 участников, объединенных в 70 команд для решения инженерных задач. По итогам соревнований были определены шесть победителей, из которых три — представляли Новосибирск. Студенты НГТУ завоевали первенство за разработку веб-инструментов для оценки доступности сайтов для людей с ограниченными возможностями. Команды НГУ заняли второе и третье места, предложив Al-инструменты для определения уровня выгорания сотрудников.

В рамках фестиваля прошла конференция «Мир ИТ изнутри», посвященная практическому применению искусственного интеллекта в бизнесе и подготовке кадров для технологических компаний. Более 400 специалистов, представителей науки и образования, а также власти, обсудили вопросы цифровой трансформации и обучения. Эксперты из различных отраслей делились опытом внедрения AI-решений и рассказывали о перспективных профессиях.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, подчеркнул важность сотрудничества образования и бизнеса для подготовки квалифицированных кадров, отметив лидирующие позиции региона по числу студентов. Павел Жучков, заместитель Министра цифрового развития Новосибирской области, акцентировал значение партнерства с крупными компаниями для пилотирования новых технологий.

В рамках Дня МТС в НГУ студенты получили консультации по построению карьеры, составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Фестиваль также включал встречи школьников и студентов с работодателями в рамках «Системных возможностей» и презентацию научных проектов молодых ученых.

