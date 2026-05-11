Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Министерство сельского хозяйства России продолжает масштабную кампанию по профилактике ящура в регионах. С начала 2026 года федеральное ведомство провело уже три процедуры закупки вакцины для Новосибирской области, а совокупный объем поставок в регион превысил миллион доз. Это следует из документации, проанализированной Infopro54.

Последний аукцион, объявленный в апреле, добавил к этой цифре еще 400 тысяч доз. Все три закупки касаются одного и того же препарата — трехвалентной вакцины против ящура типов О, А и Азия-1. Это культуральная инактивированная вакцина отечественного производства, предназначенная для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз. Иммунитет у животных формируется не позднее чем через 21 день после прививки.

Первая закупка была объявлена в начале года. Государственный контракт предусматривал поставку в Новосибирскую область 350 тысяч доз вакцины в фасовке не более 50 доз. Первая партия объемом 100 тысяч доз должна была поступить до 31 марта, оставшиеся 250 тысяч доз — в апреле и мае. Поставщика определили в конце февраля.

Второй аукцион прошел в начале апреля. На этот раз для Новосибирской области было закуплено 500 тысяч доз с разбивкой на два этапа: 300 тысяч доз требовалось поставить в период с июля по август, еще 200 тысяч — с октября до середины ноября.

Наконец, третья, апрельская закупка, поставщик по которой был определен 17 апреля, добавила еще 400 тысяч доз для региона. На этот раз вся партия предназначена для поставки в осенний период — с 1 октября по 13 ноября 2026 года. Отличительной особенностью именно этого контракта стала фасовка: вакцина для Новосибирской области закупается в упаковках не более 100 доз, тогда как большинство других регионов-получателей используют ампулы до 50 доз.

Таким образом, только по прямым поставкам, оформленным через федеральные аукционы, Новосибирская область в 2026 году получит 1 250 000 доз противовирусной вакцины.

Помимо вакцинации, регион готовится и к лабораторной диагностике опасной инфекции. В конце апреля 2026 года государственное бюджетное учреждение «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» провело собственную закупку наборов реагентов для выявления вируса ящура. Согласно документации, приобретаются наборы для обнаружения РНК вируса методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, а также наборы для экстракции ДНК и РНК из биологического материала. В общей сложности закуплено по 15 наборов каждого вида с остаточным сроком годности не менее 80 процентов.

Получателем вакцины федеральных поставок выступает управление ветеринарии Новосибирской области, а непосредственную приемку, хранение и распределение препаратов по хозяйствам обеспечивает указанный Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения.

География закупок Минсельхоза охватывает практически всю страну — от Сахалина до Калининграда. В общей сложности в рамках трех состоявшихся аукционов ведомство законтрактовало десятки миллионов доз вакцины для нескольких десятков субъектов федерации. Ящур, несмотря на многолетнюю системную профилактику, остается одной из наиболее опасных трансграничных инфекций, способных нанести серьезный экономический ущерб животноводству.

Напомним, на фоне изъятия и умерщвления скота в Новосибирской области из-за инфекционной угрозы, региональный Минсельхоз и управление ветеринарии дважды опровергали информацию о распространении ящура.