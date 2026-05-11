Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Автор: Мария Гарифуллина

Также для нужд региона закупают реагенты для диагностики данного заболевания

Министерство сельского хозяйства России продолжает масштабную кампанию по профилактике ящура в регионах. С начала 2026 года федеральное ведомство провело уже три процедуры закупки вакцины для Новосибирской области, а совокупный объем поставок в регион превысил миллион доз. Это следует из документации, проанализированной Infopro54.

Последний аукцион, объявленный в апреле, добавил к этой цифре еще 400 тысяч доз. Все три закупки касаются одного и того же препарата — трехвалентной вакцины против ящура типов О, А и Азия-1. Это культуральная инактивированная вакцина отечественного производства, предназначенная для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз. Иммунитет у животных формируется не позднее чем через 21 день после прививки.

Первая закупка была объявлена в начале года. Государственный контракт предусматривал поставку в Новосибирскую область 350 тысяч доз вакцины в фасовке не более 50 доз. Первая партия объемом 100 тысяч доз должна была поступить до 31 марта, оставшиеся 250 тысяч доз — в апреле и мае. Поставщика определили в конце февраля.

Второй аукцион прошел в начале апреля. На этот раз для Новосибирской области было закуплено 500 тысяч доз с разбивкой на два этапа: 300 тысяч доз требовалось поставить в период с июля по август, еще 200 тысяч — с октября до середины ноября.

Наконец, третья, апрельская закупка, поставщик по которой был определен 17 апреля, добавила еще 400 тысяч доз для региона. На этот раз вся партия предназначена для поставки в осенний период — с 1 октября по 13 ноября 2026 года. Отличительной особенностью именно этого контракта стала фасовка: вакцина для Новосибирской области закупается в упаковках не более 100 доз, тогда как большинство других регионов-получателей используют ампулы до 50 доз.

Таким образом, только по прямым поставкам, оформленным через федеральные аукционы, Новосибирская область в 2026 году получит 1 250 000 доз противовирусной вакцины.

Помимо вакцинации, регион готовится и к лабораторной диагностике опасной инфекции. В конце апреля 2026 года государственное бюджетное учреждение «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» провело собственную закупку наборов реагентов для выявления вируса ящура. Согласно документации, приобретаются наборы для обнаружения РНК вируса методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, а также наборы для экстракции ДНК и РНК из биологического материала. В общей сложности закуплено по 15 наборов каждого вида с остаточным сроком годности не менее 80 процентов.

Получателем вакцины федеральных поставок выступает управление ветеринарии Новосибирской области, а непосредственную приемку, хранение и распределение препаратов по хозяйствам обеспечивает указанный Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения.

География закупок Минсельхоза охватывает практически всю страну — от Сахалина до Калининграда. В общей сложности в рамках трех состоявшихся аукционов ведомство законтрактовало десятки миллионов доз вакцины для нескольких десятков субъектов федерации. Ящур, несмотря на многолетнюю системную профилактику, остается одной из наиболее опасных трансграничных инфекций, способных нанести серьезный экономический ущерб животноводству.

Напомним, на фоне изъятия и умерщвления скота в Новосибирской области из-за инфекционной угрозы, региональный Минсельхоз и управление ветеринарии дважды опровергали информацию о распространении ящура. Об этом можно прочитать здесь и здесь.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ящур пастереллез в Новосибирской области инфекционные болезни Ветеринария

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Автор: Мария Гарифуллина

В начале мая 2026 года информационное пространство всколыхнули сообщения о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера. Новости о заражениях в разных странах мира породили тревожные ожидания и закономерный вопрос: не грозит ли миру новая пандемия? Власти и эксперты дали первые комментарии о возможных рисках.

Точкой отсчета стал нидерландский круизный лайнер MV Hondius, следовавший из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. Именно на его борту Всемирная организация здравоохранения зафиксировала вспышку инфекции. К 11 мая случаи заражения были официально подтверждены в шести странах: Испании, ЮАР, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Сингапуре. Агентство Reuters также сообщило о двух предполагаемых случаях на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной Атлантике. В Польше местный житель был помещен под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с пассажиром злополучного рейса.

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска через арбитражный суд добивается сноса самовольной пристройки к зданию на улице Мичурина, 12б, расположенной в непосредственной близости от Центрального рынка. В пристройке работают точка общепита и магазин, а сама она, по данным муниципалитета, появилась без разрешительной документации.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан к двум ответчикам — ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибфермер», которым принадлежит основное здание. Именно они, по мнению мэрии, должны снести спорный объект. Третьими лицами в деле выступают региональное управление Росреестра и прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области мировой суд вынес приговор жителю села Ленинское, который в январе этого года вышел на ночной лов на Новосибирское водохранилище. Добычей браконьера стали десятки рыб разных пород, а в доход государства теперь обращены не только незаконные сети, но и снаряжение, включая ледоруб и пластиковые санки.

В ночь на 8 января 2026 года мужчина отправился на лед в районе родного села. С собой он взял ледоруб диаметром 180 миллиметров, пластиковые санки, моток проволоки и запрещенное орудие лова — ставную сеть из лески длиной 75 метров с ячеей 40 на 40 миллиметров и высотой три метра. К половине двенадцатого ночи улов был собран, но рыбак не успел уйти незамеченным. Его задержали совместным рейдом сотрудники Ордынского отдела Росрыболовства и транспортной полиции Новосибирска.

В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

Автор: Мария Гарифуллина

В Чулымском районе Новосибирской области паводок отрезал от транспортного сообщения село Золотая Грива. В ночь на 10 мая 2026 года вода полностью размыла временную объездную дорогу, построенную на период реконструкции моста через реку Каячка. Проезд к населенному пункту сейчас невозможен для всех видов транспорта.

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) сообщают, что мост через реку Каячка на 11-м километре дороги «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» был полностью демонтирован в начале апреля. С этого момента связь с селом обеспечивалась только по временной объездной переправе, предусмотренной проектом. Интенсивный подъем воды в реке, вызванный активным снеготаянием, привел к размыву временной дороги в ночные часы. Движение по ней полностью закрыто. В ТУАД заявляют, что вопрос о возобновлении проезда будет решаться только после того, как уровень воды спадет. Ситуация находится на контроле ведомства, о сроках восстановления временной переправы будет объявлено дополнительно. Завершить реконструкцию основного моста и ввести объект в эксплуатацию планируется 15 октября 2026 года.

Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Автор: Мария Гарифуллина

В Искитимском районе Новосибирской области в 2026 году проведут спасательные археологические работы. Они пройдут на землях, отданных под разработку угольному разрезу «Богатырь». Там обнаружены древние поселения и стоянка. По закону в таких случаях хозяйствующий субъект должен способствовать сохранению историко-культурного наследия и оплатить археологические раскопки.

По данным Infopro54, полевой сезон на территории выявленных археологических памятников «Поселение Богатырь-1» и «Поселение Богатырь-2» исследователи планируют начать в ближайшее время. Раскопки продлятся до середины августа 2026 года.

Утверждена квота на целевиков в вузах — у Новосибирской области более 780 мест

Автор: Мария Гарифуллина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждены квоты приема на целевое обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Документ впервые детализирует распределение мест по конкретным работодателям, вузам и будущим местам работы выпускников. Infopro54 проанализировал многостраничное приложение к этому документу и выяснил: новосибирские студенты в общей сложности займут как минимум 788 мест для целевого обучения в российских вузах.

Согласно полученным данным, основной объем целевого набора в регионе сконцентрирован по направлениям педагогики, государственного управления и сельского хозяйства. Подчеркнем: указываемые цифры не представляют полной картины по вузам. Речь именно об обучении за счет средств федерального бюджета. И здесь не учитываются места, которые оплачиваются регионами и органами местного самоуправления. По федеральной квоте большое количество мест получили следующие вузы и научные организации.

