Банки начнут проверять переводы новосибирцев самому себе с 1 января 2026 года

  • 15/11/2025, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
банковская карта
Центробанк расширил перечень мошеннических операций

Банк России издал новый приказ, согласно которому расширен перечень признаков операций по перечислению денежных средств без добровольного согласия. С 1 января 2026 года признаков мошеннических операций будет 12 и еще появилось два новых по операциям с цифровым рублем.

Теперь под подозрение будут попадать операции по крупным переводам самому себе через СБП (от 200 тыс. рублей), если в течение 24 часов деньги отправляются лицу, которому человек не переводил никаких средств в течение полугода.

Обращаться внимание будет и на внезапную смену номера телефона, привязанного к банковскому аккаунту или Госуслугам (менее чем за 48 часов до перевода).

Кроме того, к признакам мошеннических операций отнесено выявление использования нетипичных для клиента параметрах, событиях в сессии дистанционного банковского обслуживания (использование нетипичного провайдера связи, операционной системы, приложения пользователя, использование инструментов, обеспечивающих сокрытие сессионных данных.

Также в список внесены два новых признака для переводов с использованием цифрового рубля. Главным критерием станет совпадение данных получателя с информацией из базы мошеннических операций ЦБ или внутри самой платформы цифрового рубля.

В список признаков мошеннических операций, который был утвержден в июле 2024 года, внесены шесть пунктов. Так, банки должны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, а также переводы лицам, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Кроме того, учитывается информация от операторов связи о нехарактерной телефонной активности, массовые смс-сообщения с новых номеров.

Ранее редакция сообщала, что мошенники отправляют новосибирцам сообщения о поступлении денег.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : мошенничество блокировка счетов банки


