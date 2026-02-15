Предложение сокращается: в Новосибирске стало меньше вакансий с частичной занятостью

Доля вакансий с частичной занятостью в Новосибирской области в период 2024-2026 держится достаточно стабильно, хотя количество меняется в зависимости от активности работодателей (в 2024-м вакансий было больше, чем на остывающем рынке в 2025-м), об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в hh.ru.

— В 2024 году на такие вакансии приходилось 7,3% предложений о работе в НСО, в 2024 — 6,8%, за первые 1,5 месяца 2026 года на вакансии с частичной занятостью приходится пока 6,3% от всех предложений, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В 2025 году чаще всего подобный график занятости чаще всего предлагали следующим специалистам:

курьерам — 2,9 тысяч вакансий,

начинающим специалистам без опыта — 1,6 тысяч,

продавцам — 1,4 тысяч,

врачам — 0,9 тысяч,

педагогам — 0,8 тысяч,

водителям — 0,7 тысяч,

мерчандайзерам — 0,6 тысяч,

упаковщикам, комплектовщикам — 0,6 тысяч,

уборщикам — 0,5 тысяч,

менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами — 0,5 тысяч,

официантам, барменам, бариста — 0,4 тысяч,

администраторам, фитнес-тренерам, инструкторам тренажерного зала — 0,2 тысяч.

— Отметим отдельно врачей в этом списке. Рост числа вакансий с гибкой занятостью стал реакцией на жесткий дефицит квалифицированного медперсонала. Предложения подработки или частичной занятости стал способом закрыть «кадровые дыры», — пояснили эксперты hh.ru.

В целом, по результатам опроса, проведенного компанией, 62% работников Новосибирской области готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю при условии сохранения заработной платы. Больше всего таких специалистов в сфере добывающей отрасли (72%), спортивных клубов и салонов красоты (71%), а также юристов и специалистов по закупкам (70%).

Еще 17% отметили, что в случае короткой недели не должна увеличится длительность рабочего дня, и только в этом случае «четырехдневка» имеет смысл. 11% готовы ради третьего выходного поработать дольше в рабочие дни (например, 4 дня по 10 часов).

3% участников опроса рассмотрели бы вариант сокращенной недели даже с некоторым уменьшением зарплаты, и лишь 2% не готовы к такому переходу в принципе.

Напомним, по итогам третьего квартала 2025 года, по данным FinExpertiza, 17% или 112044 сотрудников крупных и средних предприятий Новосибирской области работали в формате частичной занятости. Во многих крупных организациях региона в прошлом году был отмечен переход на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей. Низкие зарплаты и токсичные условия отпугивают соискателей.