Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

При этом основным препятствием на пути к формированию сбережений респонденты назвали незапланированные траты

В последнее время российские граждане проявляют повышенный интерес к открытию счетов, ориентированных на семейные накопления, что стимулирует банковские учреждения к разработке инновационных продуктов, как следует из информации, предоставленной пресс-службой ВТБ.

Проведенное банком исследование выявило, что 43% опрошенных россиян склоняются к совместному накоплению средств в рамках семьи. Основным препятствием на пути к формированию сбережений респонденты назвали незапланированные траты (25%). Наиболее востребованными финансовыми инструментами по-прежнему являются депозиты и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). В то же время, 32% предпочитают использовать совместные счета, позволяющие обоим супругам осуществлять пополнения. Некоторая доля россиян (13%) выбирает хранение наличных средств, а 7% обращаются к инвестиционным инструментам. Идеальным решением для совместных накоплений респонденты видят инструмент, который допускает снятие средств без потери начисленных процентов и предусматривает пополнения без взимания комиссии.

Алексей Охорзин, возглавляющий департамент продуктов розничного бизнеса и являющийся старшим вице-президентом ВТБ, подчеркнул, что некоторые клиенты открыто выражают потребность в расширении ассортимента инструментов для семейных накоплений, например, в разработке семейных «копилок» с элементами геймификации для дополнительной мотивации. Банки активно реагируют на эти запросы.

Согласно статистике банка, число клиентов, использующих совместные счета, уже превысило 100 тысяч человек, а средний размер средств на таких счетах составляет 20 тысяч рублей.

Мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский бизнес начал жаловаться на мошеннические операции, с которыми предприниматели сталкиваются при работе с онлайн-банком.

— С 28 апреля у нас в банке была «подвешена» зарплатная ведомость на 5 мая на 187 тысяч рублей. Утром 4 мая мы никаких операций по счету не проводили. Зашли, проверили счет на поступление, выгрузили выписку, и вытащили флешку с ключом из компьютера. После этого в 17.36 по Новосибирску в банк поступила зарплатная ведомость, скопированная с нашей, со всеми нашими сотрудниками, но в нее были добавлены еще три непонятных человека с зарплатами от 976 тысяч до 987 тысяч рублей. Банк эту ведомость провел, несмотря на то, что платеж был для нас не типичен, а люди не являлись сотрудниками компании. После этого банк заблокировал наш расчетный счет и все корпоративные карты. Мы узнали об этом только утром следующего дня. На наше заявление банк ответил: «все подписано вашим ЭЦП, мы ничего не вернем». Судя по камерам, которые установлены в нашем офисе, бухгалтер в момент отправки второго реестра в банк работала за компьютером и ничего подозрительного не наблюдала, доступ никому не давала, а ключа в компьютере не было, — заявила редакции Infopro54 руководитель пострадавшей от мошенников компании.

ЦБ с начала года выявил в Новосибирской области восемь финансовых нелегалов

Автор: Мария Гарифуллина

Банк России с начала 2025 года обнаружил в Новосибирской области восемь компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Infopro54 изучил обновлённый «чёрный» список регулятора.

В перечень вошли четыре компании, незаконно выдающие потребительские займы, которые работают в разных населённых пунктах региона. Среди них две микрокредитные компании с признаками нелегального кредитора. Одна из них располагается в городе Барабинске, другая — в Новосибирске. В названиях ещё двух компаний нет слов «микрокредитная», «микрозаймы», но их также относят к указанной категории.

Около 1500 россиян вернули украденные со счетов деньги через финансового омбудсмена

Автор: Юлия Данилова

Граждане, которые стали жертвами мошенников, часто не знают, что у банков есть предусмотренные законом обязанности по защите денежных средств своих клиентов. Речь идет о таких ситуациях, как фишинг, скимминг, использование вредоносного программного обеспечения, а также мошенничестве с помощью социальной инженерии с суммой ущерба до 500 тысяч рублей, рассказал на брифинге в Новосибирске финансовый уполномоченный РФ Виктор Климов.

— Если гражданин осуществляет нетипичную для него операцию, то банк обязан ее приостановить. Если операция проведена, значит по какой-то причине антифрод-система банка не сработала и у гражданина есть шанс попробовать защитить свои права, — пояснил Климов.

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Автор: Юлия Данилова

В первом квартале 2026 года в интернет-приемную Банка России поступило около 68 тысяч заявлений об исключении сведений из базы данных. При этом среди них есть заявления от клиентов банков, которые столкнулись с какими-либо ограничительными мерами по другим основаниям, но не разобравшись в ситуации, написали заявление об исключении сведений из базы. Хотя по факту информация о них в базе данных отсутствовала. Об этом на брифинге в Новосибирске корреспонденту Infopro54 сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он также пояснил, как пополняется база данных регулятора.

— Просто попасть в базу невозможно. За каждым таким случаем стоит информация, полученная от кредитной организации либо от Министерства внутренних дел, куда обратился потерпевший, который лишился своих денег, — отметил эксперт.

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

ВТБ отмечает возросшую популярность накопительных счетов среди жителей Новосибирска. Согласно сообщению пресс-службы банка, на фоне снижения ключевой ставки вкладчики начали активнее прибегать к более гибким финансовым инструментам. Общая сумма средств, размещенных на накопительных счетах в Новосибирской области, с начала текущего года увеличилась на 13%, достигнув показателя в 44,6 миллиарда рублей.

За последний год ключевая ставка Центрального Банка России снизилась с пиковых значений в 21% до 14,5% к маю 2026 года. Согласно данным мониторинга Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем средств физических лиц, к началу мая составила 13,06%. При этом некоторые банки предлагают по накопительным счетам более высокую доходность.

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Автор: Юлия Данилова

Трендом, который сформировался в последнее время в сфере финансового мошенничества, являются персонифицированные атаки на потенциальную жертву. Раньше более распространенными были «холодные обзвоны». Об этом на брифинге в Новосибирске рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

— Готовясь к атаке, мошенник собирает предварительную информацию о конкретном лице, для того чтобы с использованием так называемых крючков и уловок, подсадить его на управляемое воздействие. Это могут быть сведения о номерах машин, о кличках домашних животных, о близких\знакомых, об учителях, репетиторах и так далее. Ключевая задача состоит в создании истории, чтобы человек поверил в то, что с ним разговаривает лицо, которое обладает о нём той информацией, которая не может быть в публичном доступе, — пояснил эксперт.

