Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

В последнее время российские граждане проявляют повышенный интерес к открытию счетов, ориентированных на семейные накопления, что стимулирует банковские учреждения к разработке инновационных продуктов, как следует из информации, предоставленной пресс-службой ВТБ.

Проведенное банком исследование выявило, что 43% опрошенных россиян склоняются к совместному накоплению средств в рамках семьи. Основным препятствием на пути к формированию сбережений респонденты назвали незапланированные траты (25%). Наиболее востребованными финансовыми инструментами по-прежнему являются депозиты и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). В то же время, 32% предпочитают использовать совместные счета, позволяющие обоим супругам осуществлять пополнения. Некоторая доля россиян (13%) выбирает хранение наличных средств, а 7% обращаются к инвестиционным инструментам. Идеальным решением для совместных накоплений респонденты видят инструмент, который допускает снятие средств без потери начисленных процентов и предусматривает пополнения без взимания комиссии.

Алексей Охорзин, возглавляющий департамент продуктов розничного бизнеса и являющийся старшим вице-президентом ВТБ, подчеркнул, что некоторые клиенты открыто выражают потребность в расширении ассортимента инструментов для семейных накоплений, например, в разработке семейных «копилок» с элементами геймификации для дополнительной мотивации. Банки активно реагируют на эти запросы.

Согласно статистике банка, число клиентов, использующих совместные счета, уже превысило 100 тысяч человек, а средний размер средств на таких счетах составляет 20 тысяч рублей.