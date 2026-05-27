В Новосибирске стало больше почетных жителей города

На майскую сессию горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о присвоении звания «Почетный житель города» трем известным новосибирцам.

— Начиная с 1910 года почётного звания были удостоены 58 жителей нашего города, из них 7 посмертно; ныне живущих — 19 человек. 8 апреля 2026 года состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный житель города», которая рассмотрела поступившие ходатайства на 20 кандидатур: 15 ныне живущих и 5 — посмертно, — отметил заместитель мэра Максим Останин.

По его словам, комиссия предложила присвоить звание «Почетный житель города Новосибирска» следующим людям:

Виктору Кузнецову — тренеру, преподавателю Новосибирского училища Олимпийского резерва за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске.

Анатолию Юданову — главному врачу Государственной Новосибирской областной клинической больницы.

Андрею Крячкову — сибирскому архитектору за большой вклад в развитие архитектуры и градостроительства, посмертно.

На тайном голосовании депутаты поддержали это предложение. За Кузнецова проголосовали 47 депутатов, за Юданова — 48, за Крячкова — 49.

В списке почетных жителей — люди, внесшие значительный вклад в развитие города и страны. Среди них космонавт-испытатель Анна Кикина, легендарный спортсмен и сенатор Александр Карелин, бывшие губернаторы Владимир Городецкий и Виктор Толоконский, а также известные деятели культуры и науки: основатель Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольд Кац, основатель студии «Старая мельница» Леонид Сикорук, директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило, ученый Николай Добрецов и художник-монументалист Александр Чернобровцев.

С января 2026 года размер ежемесячного вознаграждения почетным жителям увеличился до 68,5 тысячи рублей.

В 2023 году звания лишился академик СО РАН Александр Асеев.

Ранее редакция сообщала о том, что звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить композитору Александру Зацепину и реперу Элджею.