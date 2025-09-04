ВТБ привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, включая социальную инфраструктуру

Об этом сообщил член правления банка Виталий Сергейчук на Восточном экономическом форуме-2025.
Сергейчук выделил несколько ключевых отраслей, которые имеют перспективы для инвестиций. По его словам, инфраструктурное строительство, включая проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, а также увеличение добычи нефти после снятия ограничений ОПЕК, находятся в центре внимания. В агросекторе ожидается хороший урожай, а для Дальнего Востока важны экспортно-импортные операции с Китаем и Юго-Восточной Азией, что требует значительных вложений в транспортную инфраструктуру и развитие портов.
«Социальная инфраструктура по своей сути не отличается от дорожных или аэропортовых проектов с точки зрения проектирования и финансирования», — отметил Сергейчук. Он добавил, что растущее аграрное производство и переработка также требуют внимания, а туристический поток на Дальнем Востоке, который превысил 2 миллиона человек, создает необходимость в развитии туристической инфраструктуры.
Сергейчук подчеркнул, что важно понимать источники погашения инвестиций в таких проектах и возможности их коммерциализации.
«Это новый тренд, и мы наблюдаем высокий спрос со стороны государства на развитие подобных инициатив», — отметил он.
Кроме того, он указал на потенциал Дальнего Востока в области научного развития, который может занять лидирующие позиции в стране благодаря строительству университетских кампусов.
«Регион занимает второе место по развитию таких объектов, что создает платформу для дальнейшего роста в научно-технической сфере», — добавил Сергейчук, упомянув проекты, реализуемые в рамках концессий, включая строительство Челябинского кампуса
