Рекламодателям

ВТБ привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, включая социальную инфраструктуру

  • 04/09/2025, 17:27
ВТБ привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, включая социальную инфраструктуру
ВТБ заявил об успешном развитии государственно-частного партнерства. Банк с 2007 года привлек уже свыше триллиона рублей в различные проекты, в том числе на развитие социальной инфраструктуры в России

Об этом сообщил член правления банка Виталий Сергейчук на Восточном экономическом форуме-2025.

Сергейчук выделил несколько ключевых отраслей, которые имеют перспективы для инвестиций. По его словам, инфраструктурное строительство, включая проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, а также увеличение добычи нефти после снятия ограничений ОПЕК, находятся в центре внимания. В агросекторе ожидается хороший урожай, а для Дальнего Востока важны экспортно-импортные операции с Китаем и Юго-Восточной Азией, что требует значительных вложений в транспортную инфраструктуру и развитие портов.

«Социальная инфраструктура по своей сути не отличается от дорожных или аэропортовых проектов с точки зрения проектирования и финансирования», — отметил Сергейчук. Он добавил, что растущее аграрное производство и переработка также требуют внимания, а туристический поток на Дальнем Востоке, который превысил 2 миллиона человек, создает необходимость в развитии туристической инфраструктуры.

Сергейчук подчеркнул, что важно понимать источники погашения инвестиций в таких проектах и возможности их коммерциализации.

«Это новый тренд, и мы наблюдаем высокий спрос со стороны государства на развитие подобных инициатив», — отметил он.

Кроме того, он указал на потенциал Дальнего Востока в области научного развития, который может занять лидирующие позиции в стране благодаря строительству университетских кампусов.

«Регион занимает второе место по развитию таких объектов, что создает платформу для дальнейшего роста в научно-технической сфере», — добавил Сергейчук, упомянув проекты, реализуемые в рамках концессий, включая строительство Челябинского кампуса

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

1 333

Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : инвестиции ГЧП ВЭФ ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Компания правительства Новосибирской области взыскивает с «Метро МИР» 95 млн
4/09/25 19:00
Бизнес Власть
Минувшим летом в Новосибирске был побит рекорд по интенсивности ливня
4/09/25 18:30
Город Общество
Банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии
4/09/25 18:15
Финансы
В Новосибирске состоится масштабный патриотический фестиваль «День Правды»
4/09/25 18:05
Власть
Куриное мясо в Новосибирской области подорожало на 20%
4/09/25 18:00
Агропром Бизнес Общество
ВТБ привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, включая социальную инфраструктуру
4/09/25 17:27
Власть Финансы
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, насчитали ущерб 118 млн
4/09/25 17:00
Общество
Новосибирск готовится к молодежному форуму «ПроРегион»
4/09/25 16:35
Власть
В Центральном парке Новосибирска высадят почти две тысячи саженцев
4/09/25 16:10
Власть
Инвалиды назвали недоступные для них места в Новосибирске
4/09/25 16:00
Город Общество
В Новосибирской области проходит региональный этап форума «Гражданский диалог»
4/09/25 15:45
Власть
В Новосибирской области к врачам обратился подросток весом 228 килограммов
4/09/25 15:00
Общество
Новосибирск вошел в топ-5 регионов по доходам в творческих индустриях
4/09/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
Тихий район рядом с центром: за что новосибирцы любят Кропоткинский жилмассив
4/09/25 13:48
Недвижимость
Новосибирские силовики накрыли нарколабораторию, спонсированную украинскими кураторами
4/09/25 13:31
Право&Порядок
Роддом в Новосибирске подключили к отоплению
4/09/25 13:00
Власть Город Общество
Малые tech-компании Новосибирска заработали 27 млрд рублей
4/09/25 12:30
Бизнес Инновации Технологии
У бывшего чиновника из Новосибирска арестованы квартиры в трёх странах
4/09/25 12:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Жители Куйбышева и Барабинска смогут оценить новый уровень сотовой связи
4/09/25 11:35
Технологии
Автоэксперт оценил вероятность возвращения брендов в Россию в течение года
4/09/25 11:00
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять