Куриное мясо в Новосибирской области подорожало на 20%

По данным Росстата, за два года курица в среднем по стране подорожала на 14,88%. В Новосибирске её цена выросла на 38 рублей, что составляет почти 20%. В июле средняя цена килограмма курятины достигла 232,38 рубля, а годовой рост цен в регионе составил 1,31%, что ниже общероссийского показателя в 3,07%.
На популярных платформах частные фермеры продают бройлеров в среднем за 380 рублей, а тушки домашней курицы до 3 кг — за 380 рублей. Бройлеры весом 2 кг стоят около 430 рублей. В апреле 2025 года цена была до 350 рублей за 2-3 кг. Фермеры часто завышают цены, позиционируя продукцию как экологически чистую и подходящую для детского питания, констатируют эксперты.
Экономист Владимир Паныш объяснил причины роста цен на мясо и дал прогноз на будущее.
— Прогнозируемый рост цен на куриное мясо в Новосибирской области на 15–25% во второй половине 2025 года является следствием структурных издержек, а не временных колебаний. Ключевой драйвер — удорожание кормов на 70%, что составляет до 60–70% себестоимости производства мяса птицы. Это связано с ростом цен на зерновые (пшеница, ячмень) на мировых рынках, а также с логистическими и производственными издержками внутри страны, — объяснил специалист изданию Atas.info.
Он также отметил, что повышение тарифов на коммунальные услуги на 20% создаст дополнительное давление на рынок. Это приведет к увеличению затрат на содержание птицефабрик. В таких условиях производители будут вынуждены перекладывать возросшие расходы на потребителей. Дальнейшее снижение маржинальности в уже низкорентабельной отрасли невозможно без риска банкротств.
Напомним, в ноябре – декабре участники новосибирского агрорынка также ожидают рост цен на говядину и баранину на 10-15%. как сообщали эксперты Infopro54, издержки на содержание КРС только за последний год у аграриев выросли на 17%. Издержки на содержание отары увеличились на 23-25%.
Ранее редакция сообщала о том, что крошечные куриные яйца появились на прилавках новосибирских магазинов, а также о резком падении цен на этот продукт.
