Куриное мясо в Новосибирской области подорожало на 20%

Он также отметил, что повышение тарифов на коммунальные услуги на 20% создаст дополнительное давление на рынок. Это приведет к увеличению затрат на содержание птицефабрик. В таких условиях производители будут вынуждены перекладывать возросшие расходы на потребителей. Дальнейшее снижение маржинальности в уже низкорентабельной отрасли невозможно без риска банкротств.

Напомним, в ноябре – декабре участники новосибирского агрорынка также ожидают рост цен на говядину и баранину на 10-15%. как сообщали эксперты Infopro54, издержки на содержание КРС только за последний год у аграриев выросли на 17%. Издержки на содержание отары увеличились на 23-25%.

Ранее редакция сообщала о том, что крошечные куриные яйца появились на прилавках новосибирских магазинов, а также о резком падении цен на этот продукт.