Лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев

На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска явка составила 23,74%. По предварительным итогам, по одномандатным округам одерживают победу 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва не будет.
В горсовете Новосибирска восьмого созыва ― 17 новичков. Из них 14 ― от «Единой России». Все кандидаты от партии власти прошли праймериз. Интересно, что восемь депутатов, вошедших в восьмой созыв горсовета, в предыдущем созыве были помощниками народных избранников.
Напомним, в выборах 2020 года принял участие 248 421 избиратель, что составляет 21,03%. В 2020 году партия «Единая Россия» получила в горсовете 22 голоса, КПРФ — восемь голосов, ЛДПР — четыре, «Родина» и партия «Зеленые» — по одному голосу, также в горсовет прошли 14 самовыдвиженцев.
Предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска восьмого созыва по одномандатным округам
|Округ
|Явка
|Депутат
|Партия
|Результат
|Ближайший соперник
|Партия
|Результат
|1
|6562
|Екатерина Николаева
|ЕР
|3647
|Александр Митин
|КПРФ
|1044
|2
|5334
|Юлия Адыбаева
|ЕР
|3555
|Павел Холопов
|КПРФ
|517
|3
|7780
|Юрий Коновалов
|ЕР
|3607
|Георгий Андреев
|КПРФ
|2941
|4
|5870
|Ирина Беспечная
|ЕР
|4118
|Игорь Чудаков
|КПРФ
|477
|5
|5513
|Евгений Прохоров
|ЕР
|3080
|Илья Родин
|КПРФ
|1195
|6
|Н.д.
|Александр Згурин
|ЕР
|2426
|Ростислав Антонов
|самовыд
|1743
|7
|5166
|Евгений Клевасов
|ЕР
|1702
|Николай Твилинев
|КПРФ
|1387
|8
|6355
|Александр Шепетнев
|ЕР
|3394
|Евгений Медведев
|самовыд
|725
|9
|6138
|Владислав Люмин
|ЕР
|3979
|Дарья Веретенина
|самовыд
|1058
|10
|5041
|Екатерина Шалимова
|НЛ
|3286
|Никита Комков
|ЕР
|673
|11
|6108
|Андрей Шамалев
|НЛ
|3234
|Денис Аксюченко
|ЕР
|1288
|12
|5544
|Степан Сафонкин
|НЛ
|1905
|Павел Парахин
|ЕР
|1584
|13
|5122
|Ирина Константинова
|ЕР
|3212
|Сергей Большаков
|самовыд
|438
|14
|7085
|Павел Чернышев
|ЕР
|3640
|Евгений Гаврилов
|самовыд
|2295
|15
|5274
|Елена Воронина
|ЕР
|3114
|Елена Алексеенко
|НЛ
|387
|16
|5715
|Алексей Казаков
|ЕР
|3031
|Александр Каракоцкий
|НЛ
|1275
|17
|Н.д.
|Леонид Рыбин
|Родина
|3037
|Сергей Макаров
|ПП
|1741
|18
|5209
|Евгений Крайнов
|ЕР
|3111
|Сабир Киров
|КПРФ
|539
|19
|5337
|Александр Тарасов
|ЕР
|3339
|Татьяна Зыкина
|ПП
|545
|20
|Н.д
|Игорь Кудин
|ЕР
|3625
|Игорь Герасимов
|НЛ
|669
|21
|6624
|Дмитрий Асанцев
|ЕР
|4875
|Владислав Щеглов\ Юлия Малышева
|КПРФ\ПП
|По 320
|22
|5250
|Александр Бестужев
|ЕР
|3001
|Артем Григорьев
|ПП
|659
|23
|5303
|Роман Никитенко
|ЕР
|2661
|Денис Сидоренко
|ПП
|807
|24
|5410
|Сергей Трубников
|ЕР
|3644
|Игорь Вергунов
|НЛ
|462
|25
|5425
|Андрей Зайцев
|ЕР
|3688
|Сергей Устинов
|НЛ
|515
|26
|4943
|Дмитрий Червов
|ЕР
|2932
|Виталий Саликов
|КПРФ
|930
|27
|6346
|Василий Стрекалов
|ЕР
|4548
|Евгений Суконных
|КПРФ
|731
|28
|4904
|Николай Тямин
|ЕР
|3442
|Софья Фирдман
|НЛ
|364
|29
|4642
|Денис Кулинич
|ЕР
|3152
|Максим Почуев
|КПРФ
|370
|30
|5910
|Андрей Аникин
|ЕР
|3126
|Олег Сметанин
|самовыд
|1466
|31
|4901
|Кирилл Покровский
|ЕР
|3056
|Роман Новиков
|КПРФ
|540
|32
|4387
|Денис Чаховский
|ЕР
|2578
|Роман Деменков
|КПРФ
|507
|33
|5808
|Егор Миловзоров
|ЕР
|3364
|Максим Зеленин
|НЛ
|620
|34
|5528
|Лилия Гончарова
|ЕР
|3407
|Екатерина Гордеева
|самовыд
|1141
|35
|Н.д.
|Роман Гуща
|ЕР
|3566
|Наталья Гончарова
|КПРФ
|685
|36
|5936
|Юлия Сурнина
|ЕР
|3249
|Игорь Иванов
|КПРФ
|679
|37
|6671
|Виктория Шестакова
|ЕР
|3837
|Антон Пащенко
|КПРФ
|1178
|38
|6223
|Инна Ильиных
|ЕР
|4841
|Егор Зезюлин
|НЛ
|346
|39
|5276
|Александр Мухарыцин
|ЕР
|2893
|Алексей Прокудин
|ПП
|639
|40
|6360
|Анастасия Андронова
|ЕР
|4427
|Виталий Пилипюк
|КПРФ
|507
|41
|5174
|Андрей Гудовский
|ЕР
|3343
|Вадим Суховейко
|КПРФ
|599
|42
|6607
|Павел Горшков
|КПРФ
|4182
|Сергей Гром
|ЕР
|1102
|43
|6633
|Илья Якуткин
|КПРФ
|3512
|Дмитрий Дамаев
|самовыд
|962
|44
|5691
|Сергей Цыганов
|КПРФ
|2894
|Римма Гурова
|НЛ
|769
|45
|5206
|Ерлан Байжанов
|КПРФ
|2262
|Татьяна Ерохина
|самовыд
|726
|46
|Н.д.
|Александр Фельдбуш
|ЕР
|2745
|Глеб Черепанов
|КПРФ
|1937
|47
|6487
|Виктор Стрельников
|КПРФ
|3978
|Дмитрий Селезнев
|ЕР
|1109
|48
|6721
|Антон Бурмистров
|КПРФ
|4342
|Юрий Фоломкин
|ЕР
|1747
|49
|6184
|Александр Быковский
|ЕР
|4268
|Сергей Сухоруков
|КПРФ
|829
|50
|6424
|Сергей Бондаренко
|ЕР
|4463
|Оксана Брашнина
|НЛ
|899
По данным Избирательной комиссии Новосибирской области
Ранее редакция сообщала о том, кто из кандидатов прошел на выборах в восьмой созыв регионального парламента по одномандатным округам.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
