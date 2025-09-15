Рекламодателям

Лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев

  • 15/09/2025, 20:00
Автор: Юлия Данилова
Лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев
На двух округах разница между первым и вторым местом составила чуть больше 300 голосов

На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска явка составила 23,74%. По предварительным итогам, по одномандатным округам одерживают победу 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва не будет.

В горсовете Новосибирска восьмого созыва ― 17 новичков. Из них 14 ― от «Единой России». Все кандидаты от партии власти прошли праймериз. Интересно, что восемь депутатов, вошедших в восьмой созыв горсовета, в предыдущем созыве были помощниками народных избранников.

  • Лидером по явке на минувших выборах стал округ №3. На участки пришли 7780 избирателей. В результате голосования депутат горсовета седьмого созыва Георгий Андреев уступил новичку — Юрию Коновалову.
  • Лидером ко количеству набранных голосов в этом созыве стал спикер седьмого созыва Дмитрий Асанцев — за него проголосовали 4875 человек.
  • Наиболее жесткая борьба за голоса была на округе №7 — 315 голосов. На округе №12 — 321, на округе №3 разница между первым и вторым местом 666 голосов, на округе №6 — 683 голоса.
  • Победивший на округе №6 Александр Згурин — участник СВО. Напомним, на этом же округе шел самовыдвиженцем Ростислав Антонов, который был депутатом седьмого созыва.
  • На вторых местах в 20 округах находятся кандидаты от КПРФ, в девяти — от партии «Новые люди», в шести — от «Единой России» и столько же — от «Партия пенсионеров». В девяти округах на втором месте ― самовыдвиженцы. От ЛДПР и СРЗП кандидатов нет и на вторых местах.
  • Избиравшиеся в прошлом созыве по округам №1 (Екатерина Козловская), №2 (Евгений Лебедев), №7 (Антон Тыртышный), №33 (Александр Савельев), №43 (Андрей Любавский) депутаты прошли в региональный парламент.
  • После ухода Тыртышного в Заксобрание КПРФ не далось сохранить позиции на округе в горсовете.
  • Василий Стрекалов вместо округа №8, прошел по округу №27, где в прошлом созыве избирался Александр Бурмистров, который в новый созыв не пошел.
  • По округу №11 в прошлом созыве в горсовет выдвигался Игорь Украинцев, который находился в СИЗО, а летом направился на спецоперацию.
  • Игорь Атякшев, избиравшийся по округу №16, перешел на работу в правительство области.
  • На округах №25, №40, №46, №49 в прошлом созыве избирались депутаты, которые были признаны иноагентами. Решением горсовета у них были отозваны мандаты. В восьмом созыве эти округа получила «Единая Россия».
  • На округе №36 в прошлом созыве избирался собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. В восьмом созыве мандат получила его помощник Юлия Сурнина.

Напомним, в выборах 2020 года принял участие 248 421 избиратель, что составляет 21,03%. В 2020 году партия «Единая Россия» получила в горсовете 22 голоса, КПРФ — восемь голосов, ЛДПР — четыре, «Родина» и партия «Зеленые» — по одному голосу, также в горсовет прошли 14 самовыдвиженцев.

Предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска восьмого созыва по одномандатным округам

 

Округ Явка Депутат Партия Результат Ближайший соперник Партия Результат
1 6562 Екатерина Николаева ЕР 3647 Александр Митин КПРФ 1044
2 5334 Юлия Адыбаева ЕР 3555 Павел Холопов КПРФ 517
3 7780 Юрий Коновалов ЕР 3607 Георгий Андреев КПРФ 2941
4 5870 Ирина Беспечная ЕР 4118 Игорь Чудаков КПРФ 477
5 5513 Евгений Прохоров ЕР 3080 Илья Родин КПРФ 1195
6 Н.д. Александр Згурин ЕР 2426 Ростислав Антонов самовыд 1743
7 5166 Евгений Клевасов ЕР 1702 Николай Твилинев КПРФ 1387
8 6355 Александр Шепетнев ЕР 3394 Евгений Медведев самовыд 725
9 6138 Владислав Люмин ЕР 3979 Дарья Веретенина самовыд 1058
10 5041 Екатерина Шалимова НЛ 3286 Никита Комков ЕР 673
11 6108 Андрей Шамалев НЛ 3234 Денис Аксюченко ЕР 1288
12 5544 Степан Сафонкин НЛ 1905 Павел Парахин ЕР 1584
13 5122 Ирина Константинова ЕР 3212 Сергей Большаков самовыд 438
14 7085 Павел Чернышев ЕР 3640 Евгений Гаврилов самовыд 2295
15 5274 Елена Воронина ЕР 3114 Елена Алексеенко НЛ 387
16 5715 Алексей Казаков ЕР 3031 Александр Каракоцкий НЛ 1275
17 Н.д. Леонид Рыбин Родина 3037 Сергей Макаров ПП 1741
18 5209 Евгений Крайнов ЕР 3111 Сабир Киров КПРФ 539
19 5337 Александр Тарасов ЕР 3339 Татьяна Зыкина ПП 545
20 Н.д Игорь Кудин ЕР 3625 Игорь Герасимов НЛ 669
21 6624 Дмитрий Асанцев ЕР 4875 Владислав Щеглов\ Юлия Малышева КПРФ\ПП По 320
22 5250 Александр Бестужев ЕР 3001 Артем Григорьев ПП 659
23 5303 Роман Никитенко ЕР 2661 Денис Сидоренко ПП 807
24 5410 Сергей Трубников ЕР 3644 Игорь Вергунов НЛ 462
25 5425 Андрей Зайцев ЕР 3688 Сергей Устинов НЛ 515
26 4943 Дмитрий Червов ЕР 2932 Виталий Саликов КПРФ 930
27 6346 Василий Стрекалов ЕР 4548 Евгений Суконных КПРФ 731
28 4904 Николай Тямин ЕР 3442 Софья Фирдман НЛ 364
29 4642 Денис Кулинич ЕР 3152 Максим Почуев КПРФ 370
30 5910 Андрей Аникин ЕР 3126 Олег Сметанин самовыд 1466
31 4901 Кирилл Покровский ЕР 3056 Роман Новиков КПРФ 540
32 4387 Денис Чаховский ЕР 2578 Роман Деменков КПРФ 507
33 5808 Егор Миловзоров ЕР 3364 Максим Зеленин НЛ 620
34 5528 Лилия Гончарова ЕР 3407 Екатерина Гордеева самовыд 1141
35 Н.д. Роман Гуща ЕР 3566 Наталья Гончарова КПРФ 685
36 5936 Юлия Сурнина ЕР 3249 Игорь Иванов КПРФ 679
37 6671 Виктория Шестакова ЕР 3837 Антон Пащенко КПРФ 1178
38 6223 Инна Ильиных ЕР 4841 Егор Зезюлин НЛ 346
39 5276 Александр Мухарыцин ЕР 2893 Алексей Прокудин ПП 639
40 6360 Анастасия Андронова ЕР 4427 Виталий Пилипюк КПРФ 507
41 5174 Андрей Гудовский ЕР 3343 Вадим Суховейко КПРФ 599
42 6607 Павел Горшков КПРФ 4182 Сергей Гром ЕР 1102
43 6633 Илья Якуткин КПРФ 3512 Дмитрий Дамаев самовыд 962
44 5691 Сергей Цыганов КПРФ 2894 Римма Гурова НЛ 769
45 5206 Ерлан Байжанов КПРФ 2262 Татьяна Ерохина самовыд 726
46 Н.д. Александр Фельдбуш ЕР 2745 Глеб Черепанов КПРФ 1937
47 6487 Виктор Стрельников КПРФ 3978 Дмитрий Селезнев ЕР 1109
48 6721 Антон Бурмистров КПРФ 4342 Юрий Фоломкин ЕР 1747
49 6184 Александр Быковский ЕР 4268 Сергей Сухоруков КПРФ 829
50 6424 Сергей Бондаренко ЕР 4463 Оксана Брашнина НЛ 899

 

По данным Избирательной комиссии Новосибирской области

Ранее редакция сообщала о том, кто из кандидатов прошел на выборах в восьмой созыв регионального парламента по одномандатным округам.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

3 085

