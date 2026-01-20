Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Здесь пройдет Всероссийская выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — крупнейшее отраслевое событие Западной Сибири, где соберутся производители, профессионалы и энтузиасты активного досуга.
Три тематические зоны экспозиции:
Охота — экипировка, внедорожники, охотничье и коллекционное оружие, боеприпасы.
Рыбалка — снасти, специализированная одежда, моторные лодки и катера.
Туризм — палатки, рюкзаки, средства защиты, квадроциклы, гидроциклы и снегоходы.
Программа выставки включает:
- Торжественное открытие;
- Круглые столы и семинары о тенденциях российского рыболовства, современного туризма и охоты;
- Специальный показ от Росгвардии — демонстрация служебного оружия, средств защиты и экипировки, а также презентация возможностей спецподразделений.
- Интерактивные зоны для практической стрельбы и стрельбы из лука;
- Показ новинок рыболовного сезона: от ультрасовременных спиннингов до моторных катеров.
- Мастер-класс по выбору снастей для различных видов ловли.
- Презентация одежды и обуви для любых погодных условий.
- Мастер-классы по первой помощи, установке палатки и очистке воды в походных условиях;
- Тест-драйвы мотоциклов на парковке «Экспоцентра».
Это событие — отличная возможность познакомиться с новинками индустрии, обменяться опытом и получить полезные навыки. Здесь будет интересно как профессионалам, так и тем, кто только начинает открывать для себя мир активного отдыха.
Выставка «Активный отдых» — это не просто демонстрация товаров, это праздник для всех, кто живёт приключениями.
От первой минуты до финального аккорда вы будете окружены атмосферой свободы, адреналина и вдохновения.
Подробнее — на сайте.
