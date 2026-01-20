Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Здесь пройдет Всероссийская выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — крупнейшее отраслевое событие Западной Сибири, где соберутся производители, профессионалы и энтузиасты активного досуга.

Три тематические зоны экспозиции:

Охота — экипировка, внедорожники, охотничье и коллекционное оружие, боеприпасы.

Рыбалка — снасти, специализированная одежда, моторные лодки и катера.

Туризм — палатки, рюкзаки, средства защиты, квадроциклы, гидроциклы и снегоходы.

Программа выставки включает:

Торжественное открытие;

Круглые столы и семинары о тенденциях российского рыболовства, современного туризма и охоты;

Специальный показ от Росгвардии — демонстрация служебного оружия, средств защиты и экипировки, а также презентация возможностей спецподразделений.

Интерактивные зоны для практической стрельбы и стрельбы из лука;

Показ новинок рыболовного сезона: от ультрасовременных спиннингов до моторных катеров.

Мастер-класс по выбору снастей для различных видов ловли.

Презентация одежды и обуви для любых погодных условий.

Мастер-классы по первой помощи, установке палатки и очистке воды в походных условиях;

Тест-драйвы мотоциклов на парковке «Экспоцентра».

Это событие — отличная возможность познакомиться с новинками индустрии, обменяться опытом и получить полезные навыки. Здесь будет интересно как профессионалам, так и тем, кто только начинает открывать для себя мир активного отдыха.

Выставка «Активный отдых» — это не просто демонстрация товаров, это праздник для всех, кто живёт приключениями.

От первой минуты до финального аккорда вы будете окружены атмосферой свободы, адреналина и вдохновения.

