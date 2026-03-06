Поиск здесь...
В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Старые советские вывески в городе восстанавливают энтузиасты

В Новосибирске на стене пятиэтажки на углу улиц Советской и Гоголя смонтировали отреставрированную основу известной неоновой вывески «Весна». Сами неоновые трубки прикрепят к основанию конструкции в апреле, когда установится теплая погода.

Вывеска, которая долгие годы украшала фасад дома № 48 на улице Советской, была демонтирована в ноябре 2024 года из-за ветхости конструкции. Ее восстановлением занимались энтузиасты.

— Эта идея возникла у меня лет восемь назад. Когда появилась возможность, нашлись ресурсы, мы начали это делать. Два года мы восстанавливали историческую неоновую вывеску «Косметический кабинет» на Советской. Сейчас — «Весна». За эти два года все подорожало, это, конечно, влияет на процессы. Но пока есть возможность, я буду старые вывески восстанавливать. Нам помогают неравнодушные жители города, это приятно. Знакомые посоветовали объявить сбор донатов, и люди действительно откликнулись. Однако собранные суммы не покрывают всех затрат, которые постоянно растут, — рассказал Infopro54 директор рекламно-производственной компании «Визуальность» Любим Любаев.

Следующей в очереди на восстановление стоит вывеска «Бакалея Гастрономия» с фасада дома на улице Селезнева, 36. Сам дом недавно отремонтировали, и отреставрированная историческая вывеска, что называется, просится на место, говорят эксперты. Любим Любаев обратился к руководителям магазина известной сети, который расположен в указанном доме, с предложением финансово поучаствовать в реконструкции. Магазин не захотел, хотя вывеска по смыслу ему идеально подходит. Несмотря на отказ бизнеса поддержать проект, работы по восстановлению «Бакалеи Гастрономия» уже запущены. О том, как идет процесс, Любаев рассказывает в Telegram-канале.

Советские неоновые вывески начали массово устанавливать в городах СССР в 1950–1960-е годы. Они были примечательны своим художественным исполнением: каждая выполнялась в единственном экземпляре, часто с использованием сложных шрифтов и графических элементов, таких как цветы, звезды или фигуры людей. Технологически это был трудоемкий процесс: стеклянные трубки вручную нагревали и сгибали по лекалам, затем из них откачивали воздух и заполняли инертным газом — неон давал красновато-оранжевое свечение, аргон — синее. Сегодня сохранившиеся образцы советского неона считаются частью городской культуры и истории, а их восстановление требует не только финансов, но и владения достаточно редкими навыками.

Ранее редакция рассказывала, что с 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек.

Фото Infopro54

