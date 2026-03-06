Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Правление РЖД приняло решение о предоставлении скидок на перевозки зерна из Сибири. В порты Дальнего Востока и Северо-Запада перевозки будут осуществляться со скидкой 20%, в порты Азово-Черноморского бассейна — 11,5%, говорится в сообщении РЖД. В компании уточнили, что скидки касаются перевозок из Сибирского федерального округа зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах.

— Тарифное решение направлено на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт и будет действовать с 5 марта до конца 2026 года, — отметили в РЖД.

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов считает, что это крайне малая скидка.

— В денежном выражении она составит 300-500 рублей на 1 тонну. Ранее для экспорта зерновых в округе действовала субсидия, которая составляла порядка 3000 руб за тонну, то есть кратно больше. Лимиты существовали с декабря 2025 года по март 2026, — пояснил Соколов.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за 2025 год из региона было экспортировано более 2,6 миллионов тонн сельхозпродукции. Основные экспортные позиции: зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится около 60% всего экспорта. В денежном выражении прирост составил 26,6%, а в натуральном – 18,6%. Физический объем поставок увеличился на 408,2 тыс тонн.

Пресс-служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» сообщала, что в январе 2026 года погрузка зерна в вагонах на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила 167,4 тыс. тонн. Это на 26% больше, чем в январе 2025 года. Зерно отправлялось в регионы России, а также в Беларусь, Алжир, Египет, Китай, Марокко, Кубу и другие страны. Основную долю перевезенных зерновых культур составила пшеница. Также грузоотправители предъявили к перевозке ячмень, семена льна и масляничных культур.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании заработали на экспорте чипсов миллиарды рублей. Большего всего этой продукции уходит в Казахстан и Монголию.