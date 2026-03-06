Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

По итогам диспансеризации у женщин выявлено около 13,5 тыс. нарушений репродуктивной функции, из них 24% бесплодны (3240) и направлены на лечение.

Среди мужчин выявлено 5% с болезнями репродуктивной системы, основные причины — эндокринные нарушения (ожирение), простатит и недолеченные инфекции половой сферы.

Репродуктивная диспансеризация важна для здоровья матери и ребенка, выявляя генетические, инфекционные и аномальные состояния, влияющие на зачатие и развитие плода. Регулярные обследования снижают риск осложнений и повышают вероятность здоровой беременности.

Диспансеризация включает два этапа: для женщин — консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, обследование на инфекции. С 2026 года будет проводиться ПЦР на вирус папилломы человека. Для мужчин — консультация уролога-андролога, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, спермограмма.

— Надо сказать, что мы очень много говорим всегда о женщинах, и как-то мужчины у нас сильная половина человечества, да, и считается, что она здоровая по определению. Однако такой комплекс обследований поможет своевременно поставить диагноз, профилактировать проблемы репродуктивной системы и у женщин, и у мужчин, — подчеркивает главный репродуктолог региона.

Напомним, сегодня диагноз «бесплодие» ставится практически 25% пар, испытывающим трудности с зачатием. Почти в 40% из них — причина в мужском факторе.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска родила тройню после семи лет жизни с диагнозом «бесплодие».