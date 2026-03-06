Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Дата:

При этом число клиентов возросло на 24%, составив 380 тысяч человек

Инвестиционное подразделение группы ПСБ — «ПСБ Благосостояние», подвело итоги 2025 года, продемонстрировав значительный рост. Объем активов под управлением достиг 1,58 трлн рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза. Число клиентов возросло на 24%, составив 380 тысяч человек. Эти успехи, по словам Алексея Жоголева, старшего вице-президента, директора департамента управления благосостоянием ПСБ, обусловлены планомерным привлечением институциональных и корпоративных клиентов, а также развитием направления закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).

УК ПСБ, являющаяся частью «ПСБ Благосостояния», вошла в топ-4 компаний среди лидеров рынка по объему активов под управлением (1,35 трлн рублей) по итогам 2025 года. Согласно данным «Эксперт РА», компания также возглавила рынок по показателю средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении.

Результаты инвестиционного направления банка достигнуты благодаря активной работе со всеми категориями клиентов в рамках единой сервисной модели, включая работу на территории воссоединенных регионов. Активы под управлением в этих субъектах за год удвоились, достигнув 2,2 млрд рублей, а количество клиентов увеличилось в 1,5 раза, составив 41 тысячу человек. Средний возраст инвесторов в этих регионах составляет 38 лет, что ниже среднего показателя по банку, объясняется он предпочтениями цифровых каналов взаимодействия.

В 2025 году банк также укрепил свои позиции на рынке памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, реализовав свыше 87 тысяч монет. География предоставления этой услуги была расширена.

На 2026 год инвестиционное подразделение группы ставит целью дальнейшее увеличение доли на рынке управления активами для всех клиентских сегментов, предлагая комплексные инвестиционные решения. Приоритетами остаются поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечение финансовой устойчивости регионов. Ключевыми направлениями развития станут центр универсальной инвестиционной экспертизы, внедрение ИИ-технологий для предиктивной аналитики и технологическое усовершенствование продуктовых фабрик.

Владимир Сердюков, генеральный директор УК ПСБ, отметил 2025 год как один из самых успешных, с увеличением объема активов под управлением почти в 3,5 раза, до 1,4 трлн рублей. Рост отмечен по всем направлениям: розничный портфель вырос на 45%, ЗПИФ – более чем на 50%, активы институциональных инвесторов – более чем в четыре раза. Компания продолжает придерживаться стратегии универсальности и качественной работы со всеми классами клиентов.

Сердюков также прокомментировал изменение клиентского спроса под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, если раньше главным вопросом была максимизация доходности, то при высокой ставке на первый план вышли сохранность капитала, предсказуемость денежного потока и управляемость рисков.

Фото: ru.freepik.com/Автор: Creativeart 

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

