Мэрия Новосибирска требует 335 млн рублей с лжегазовщиков после взрыва на Линейной

Омский районный суд рассматривает дело о взыскании крупной суммы после трагедии в Новосибирске. Из-за взрыва газа в феврале 2023 года обрушился жилой дом на улице Линейная, и теперь мэрия через суд требует компенсацию за ликвидацию этого чрезвычайного происшествия и помощь, оказанную пострадавшим. Ответчиками выступают Ирина Урбах и Евгений Кавун. Их обвиняют в причинении ущерба на сумму более 335 миллионов рублей. Эти деньги ранее были выплачены жильцам разрушенного здания в виде компенсаций и социальных выплат.

Заельцовский районный суд Новосибирска признал Урбаха и Кавуна виновными. Суд установил, что лжегазовики убедили пожилую женщину заменить трубы, не имея лицензии на проведение этих работ. Через три дня газ скопился в квартире и произошел мощный взрыв, унесший жизни 15 человек, среди них — двухлетний ребенок. Еще 11 жильцов получили травмы разной степени тяжести.

Во время суда Кавун и Урбах не признали свою вину. Слесарь утверждал, что взрыв мог случиться в квартире этажом выше. Однако суд признал их ответственными за случившееся.

В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Их признали виновными по части 3 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также за уничтожение имущества. Кавуну назначили 10 лет и 3 месяца, а Урбах — 10 лет колонии общего режима. Их адвокаты, которые настаивали на невиновности своих подзащитных, обжаловали приговор.

В мае 2025 Евгению Кавуну сократили срок заключения с 10 лет 3 месяцев до 9 лет 9 месяцев, Ирине Урбах — с 10 лет до 9,5 лет. Это связано с тем, что по одному из обвинений — уничтожение имущества в крупном размере — истек срок давности. По этой статье УК осужденных освободили от наказания.

Ранее редакция сообщала о том, что на месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске создадут зеленую зону.