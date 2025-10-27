Рекламодателям

Взятки лошадьми: суд изучает новое дело экс-замдиректора новосибирского заказника «Кирзинский»

  • 27/10/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Ущерб в 80 тысяч рублей и взятки лошадьми: суд изучает новое дело экс-замдиректора заказника «Кирзинский»
Обвиняемый отрицает свою вину

Барабинский районный суд Новосибирской области начал рассматривать второе уголовное дело бывшего заместителя директора заказника федерального значения «Кирзинский» Вячеслава Ермолика.

Ранее его осудили на восемь лет за взятки, организацию и осуществление незаконной охоты, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, обвиняемого в совершении ряда уголовных преступлений.

По новому делу его обвиняют по нескольким статьям, сообщили в суде.

Первая статья касается подстрекательства и пособничества в незаконной охоте. Ермолик, занимая должности заместителя директора по охране территории заказника «Кирзинский», начальника отдела и директора фонда «Планета Лось», в один из дней с конца ноября по 1 декабря 2021 года передал В. Пронькину и Н. Мазунину оружие с боеприпасами. Он поручил своему подчиненному Е. Воеводе отправиться на общедоступные охотничьи угодья на двух снегоходах для охоты. В результате были добыты две особи сибирской косули, что нанесло ущерб в размере 80 тысяч рублей.

По второй статье он превысил полномочия. Ермолик единолично разрешил ООО «Совхоз Тебисский» вести сельхозработы на участках в заказнике «Кирзинский». За это он и фонд «Планета Лось» получили два снегохода.

Третья статья об использовании служебного положения в личных целях. Зная о планах Пешняка А. В. продолжать сельскохозяйственную деятельность на землях заказника «Кирзинский», включая использование гербицидов, Ермолик направил Пешняку заявление о помощи. Он просил предоставить ГСМ, автошины и создать конную патрульную группу. В ответ Пешняк перевел деньги на счет Фонда «Планета Лось» и подарил ему двух лошадей. Ермолик использовал их в личных целях.

Четвертая статья — получение взятки. Подсудимый получил двух лошадей от Пешняка (о которых говорилось ранее) в благодарность за то, что его не привлекли к административной ответственности за правонарушение.

На заседании суд огласил обвинительное заключение и определили порядок исследования доказательств.

Рассмотрение дела продолжится 6 ноября.

В материалах суда отмечается, что Ермолик не признает вину ни по одной статье.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за угрозы опасной инфекции в Новосибирской области изъяли почти 500 свиней.

Фото с официальной страницы Саяно-Шушенского заповедника и НП Шушенского бора в «ВКонтакте»

Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд заказник


