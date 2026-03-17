ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Матч завершился со счетом 3:2

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил болельщиков с победой хоккейной команды «Сибирь». Он подчеркнул, что этот матч был важен для клуба, и команда успешно выполнила задачу, обеспечив себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

Кудрявцев отметил, что Новосибирск — город, который искренне увлечён хоккеем, и победа стала отличным поводом для радости у всех поклонников команды. Он также выразил благодарность команде, тренерскому штабу и всем, кто поддерживает клуб, и напомнил, что впереди у новосибирцев ещё много матчей в плей-офф.

«Сибирь» набрала 65 очков и гарантировала себе в Восточной конференции место не ниже восьмого по завершении регулярного чемпионата, лишив шансов на выход в плей-офф идущий девятым хабаровский «Амур» (60 очков). Новосибирская команда стала последним участником Кубка Гагарина. Прервавший четырехматчевую серию побед ЦСКА (82) идет четвертым в таблице Запада.

18 марта новосибирская команда встретится с петербургским СКА, а московские спортсмены в этот же день сыграют против столичного «Спартака».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах.

Источник фото: ХК Сибирь.

Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

Читать полностью

К проекту по расширению ГПНТБ Новосибирска подключился полпред

Автор: Юлия Данилова

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации будет ходатайствовать перед главой государства о том, чтобы реализовать первоначальный замысел архитекторов и возвести вторую очередь ГПНТБ СО РАН. Об этом он заявил в ходе оценки результатов капитального ремонта библиотеки.

— Необходимо обеспечить необходимое увеличение площади книгохранилища, — добавил Серышев.

Читать полностью

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Режим ЧС позволяет эффективно координировать действия, максимально купировать перемещение животных. Он будет действовать до решения вопроса с пастереллезом, — добавил чиновник.

Читать полностью

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

17 марта 1891 года император Александр III своим рескриптом распорядился начать строительство Сибирской железной дороги. Но идеи постройки железной дороги в Сибири появились более чем на полвека раньше этой даты. О них рассказывает доцент кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Наталья Давыденко.

По ее словам, мысль о строительстве железной дороги в Сибири впервые была высказана во время царствования императора Николая I, именно тогда в России появились первые железные дороги: Петербург-Царское Село, Петербург-Москва.

Читать полностью

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Автор: Оксана Мочалова

Почти каждый второй водитель Новосибирской области демонстрирует безаварийный стиль вождения. 46,4% местных водителей имеют право на максимальную скидку по ОСАГО по итогам 2025 года, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА). Это заметно выше среднероссийского уровня.

Регион расположился в одной группе с Карелией, Вологодской и Томской областями. Выше показатели только у тройки лидеров — Москвы (52,3%), Санкт-Петербурга (50,8%) и Пермского края (48,9%).

Читать полностью
