ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил болельщиков с победой хоккейной команды «Сибирь». Он подчеркнул, что этот матч был важен для клуба, и команда успешно выполнила задачу, обеспечив себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

Кудрявцев отметил, что Новосибирск — город, который искренне увлечён хоккеем, и победа стала отличным поводом для радости у всех поклонников команды. Он также выразил благодарность команде, тренерскому штабу и всем, кто поддерживает клуб, и напомнил, что впереди у новосибирцев ещё много матчей в плей-офф.

«Сибирь» набрала 65 очков и гарантировала себе в Восточной конференции место не ниже восьмого по завершении регулярного чемпионата, лишив шансов на выход в плей-офф идущий девятым хабаровский «Амур» (60 очков). Новосибирская команда стала последним участником Кубка Гагарина. Прервавший четырехматчевую серию побед ЦСКА (82) идет четвертым в таблице Запада.

18 марта новосибирская команда встретится с петербургским СКА, а московские спортсмены в этот же день сыграют против столичного «Спартака».

