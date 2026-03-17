Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

Запрет распространяется на молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, мясо, мясопродукты и другое сырье от убоя парнокопытных животных, а также на охотничьи трофеи, полученные от них. Под ограничения попали кожевенное, рогокопытное, кишечное, овчинно-меховое и мерлушковое сырье, шерсть, козий пух, щетина от парнокопытных животных.

Кроме того, запрещен ввоз кормов и кормовых добавок с содержанием компонентов животного происхождения, полученных от парнокопытных животных. Исключение составляют кормовые добавки и готовые корма, прошедшие термическую обработку. Также в перечень товаров, ввоз которых ограничен, включены корма растительного происхождения, за исключением готовых кормов для некоторых категорий животных.

Ограничения затронули не только Новосибирскую область, но и ряд других регионов: республики Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Ставропольский край), Республику Калмыкию, Астраханскую область, Алтайский край, Республику Алтай, Республику Бурятия, Омскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую области.

Напомним, в феврале ограничения на ввоз скота и мяса из Новосибирской области ввел Казахстан.

16 марта глава Минсельхоза Новосибирской области сообщил, что в регионе введен режим ЧС из-за инфекционных болезней скота. Режим действует уже месяц — с 16 февраля. Соответствующие документы вплоть до настоящего момента не были опубликованы. В региональном правительстве говорят, что это будет сделано 17 февраля.

Согласно данным ветслужбы, причиной изъятия и умерщвления скота, которое проводится в Новосибирской области, стал пастереллез — случаи этого заболевания среди сельскохозяйственных животных зарегистрированы в пяти районах.

Ранее редакция рассказывала, что происходит с поставками говядины на рынки Новосибирска и ценами на этот вид мяса.