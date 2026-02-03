«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом», порадовав своих болельщиков. Матч, который прошёл 2 февраля на льду «Сибирь-Арены», получился напряжённым и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период не задался для новосибирцев. «Ак Барс» дважды поразил ворота, и «Сибирь» ушла на перерыв, проигрывая две шайбы. Однако во втором периоде ситуация изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил отставание, а вскоре Максим Сушко сравнял счёт.

В третьем периоде команды играли осторожно, и счёт не менялся. Овертайм не принёс результата, хотя у «Сибири» в конце был опасный момент. Решающий бросок был сделан в серии буллитов.

Первый бросок новосибирской команды исполнил новичок Андрей Локтионов, уверенно переигравший вратаря. Голкипер «Сибири» Михаил Бердин отразил его попытку. Затем Косолапов вновь оказался точен, а новый сейв Бердина завершил матч.

— Могу только сказать спасибо ребятам! Пропустили два гола и не выключились из игры, а наоборот, добавили в движении, особенно во втором периоде, — были хорошие моменты, когда накрывали соперника в зоне, — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

4 февраля «Сибирь» примет у себя дома нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию.