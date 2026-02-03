Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Спорт

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Бердин и Косолапов принесли команде победу

Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом», порадовав своих болельщиков. Матч, который прошёл 2 февраля на льду «Сибирь-Арены», получился напряжённым и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период не задался для новосибирцев. «Ак Барс» дважды поразил ворота, и «Сибирь» ушла на перерыв, проигрывая две шайбы. Однако во втором периоде ситуация изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил отставание, а вскоре Максим Сушко сравнял счёт.

В третьем периоде команды играли осторожно, и счёт не менялся. Овертайм не принёс результата, хотя у «Сибири» в конце был опасный момент. Решающий бросок был сделан в серии буллитов.

Первый бросок новосибирской команды исполнил новичок Андрей Локтионов, уверенно переигравший вратаря. Голкипер «Сибири» Михаил Бердин отразил его попытку. Затем Косолапов вновь оказался точен, а новый сейв Бердина завершил матч.

— Могу только сказать спасибо ребятам! Пропустили два гола и не выключились из игры, а наоборот, добавили в движении, особенно во втором периоде, — были хорошие моменты, когда накрывали соперника в зоне, — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

4 февраля «Сибирь» примет у себя дома нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию.

Источник фото: ХК Сибирь

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь

652
0
0
Предыдущая статья
Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования
Следующая статья
Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над минским «Динамо» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на «Сибирь-Арене», где собралось 11 445 болельщиков. Для белорусского клуба этот матч стал тысячным в истории лиги.

В составе хозяев забросили шайбы Алексей Яковлев (8-я минута), Фёдор Гордеев (26), Семён Кошелёв (37) и Энди Андреофф (44). У минчан единственный гол забил Даррен Диц на 55-й минуте.

Читать полностью

Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Хоккейные клубы «Сибирь» и СКА обменялись игроками. В команду «злых снеговиков» перешел нападающий Андрей Локтионов (родился 30 мая 1990 года), а СКА получил нападающего Скотта Уилсона.

Локтионов — воспитанник воскресенского хоккея. В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролину Харрикейнз». За это время он провел 157 матчей и набрал 48 очков: 22 шайбы и 26 передач.

Читать полностью

«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская команда «Сибирь», стремящаяся попасть в плей-офф сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграла на выезде у лидера регулярного чемпионата — магнитогорского «Металлурга». Игра состоялась 22 января.

В первом периоде команды не забили ни одного гола, но во втором они обменялись шайбами. Илья Талалуев из Новосибирска открыл счёт, а Егор Яковлев из Екатеринбурга ответил точным броском. Решающий момент наступил на 58-й минуте: Антон Косолапов, воспользовавшись численным преимуществом, вывел свою команду вперёд — 2:1.

Читать полностью

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Автор: Артем Рязанов

На домашнем льду новосибирская «Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:3, и гости из Нижнекамска увеличили свою победную серию до пяти матчей.

Гости уверенно контролировали ход игры и открыли счёт уже в первом периоде. На 18-й минуте защитник Евгений Митякин переиграл вратаря новосибирцев.

Читать полностью

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Читать полностью

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Бизнес

Прибыльность МСП в России достигла 52% в 2025 году

Бизнес

Потребительская усталость меняет правила Киберпонедельника

Власть

Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Авто Общество

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Общество

Четырехлетнему Саше Иващенко с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Власть Наука

Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

Спорт

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Бизнес

Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Финансы

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

Власть Общество

Все разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирске переведут в онлайн

Общество

Поезда в Новосибирск задерживаются из-за схода вагонов на Транссибе

Бизнес Общество

Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку

Власть

Ликвидацию отстойников спиртзавода под Новосибирском регион заявляет в нацпроект

Власть Право&Порядок

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Бизнес Власть

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Общество

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Бизнес

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности