Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

Впервые в этом году доля девушек среди участников конкурса составила более 50%.

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

В этом году впервые доля девушек среди участников составила более 50%. Наибольшее число заявок поступило в категорию «Новичок» — 60,5%. Доля участниц в категории «Исследователь» составила почти 30%, а среди «Экспертов» — 17%.

Победительница 2025 года в категории «Новичок» Хадижат Мусаева (25 лет, г. Махачкала) рассказала, что пришла на конкурс, чтобы проверить свои силы. В результате она не только выиграла, но и обрела уверенность в себе, которая стала ей надёжной опорой.

«Победа дала мне нечто важное: профессиональное признание среди моих коллег и преподавателей. Она соединила мою работу, учёбу и хобби в единый профессиональный трек. Я потратила свой сертификат на курсы Нетологии, чтобы стать в ней уникальным специалистом в сфере „1С“, связующим звеном между строгим миром информационной безопасности и реальными людьми за экранами. Теперь я не просто оператор и не просто студент. Я человек, который понимает эту систему изнутри и знает, как сделать её безопаснее».

В этом году специально для конкурса Сбер разработал виртуальное пространство. В нём участники могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности ГигаЧата, а также получать баллы в общий зачёт конкурса.

1 марта на площадке открылась киберзона. Здесь участники могут пройти четыре игры на реакцию, логику и внимание от «Школы 21» и Нетологии. Также можно пройти квест от амбассадоров конкурса — победителей прошлого года, — который поможет прокачать мягкие навыки и подготовиться к вызовам марафона.

О конкурсе

Конкурс «Цифровой марафон» помогает участникам оценить и повысить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования.

Программа включает четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, проектный и финальный. По итогам первых трёх этапов будут определены три победителя уровня «Новичок», а финалисты в категориях «Исследователь» и «Эксперт» продолжат бороться за победу на финальном, очном этапе.

Победитель, занявший первое место в категории «Эксперт», получит 1 млн рублей, в категории «Исследователь» — 500 тыс. рублей. Призёры уровня «Новичок» получат ценные призы от Сбера. Всех призёров в каждой категории также ожидают сертификаты на обучение в «Нетологии».

Автор: Мария Гарифуллина

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

Самозанятых начнут снимать с учета за отсутствие доходов

Автор: Оксана Мочалова

Более двух миллионов самозанятых могут лишиться своего статуса. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал законопроект сенаторов, позволяющий ФНС снимать с учета граждан, которые не проводят финансовых расчетов более 15 месяцев.

— Большая часть самозанятых – до 30% – они вообще числятся как самозанятые, но при этом никаких финансовых расчетов не осуществляют. Можно было бы эту часть лишать статуса самозанятых, в любом случае следовало бы вводить определенные ограничения на осуществление такой деятельности для тех, кто себя не проявляет, – я бы поддержал такой законопроект, предложенный сенаторами, — сказал он порталу «Самозанятость.онлайн».

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Режим ЧС позволяет эффективно координировать действия, максимально купировать перемещение животных. Он будет действовать до решения вопроса с пастереллезом, — добавил чиновник.

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

В текущем году четыре ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ, расположенная в Куйбышеве, будут оснащены новыми электродвигателями. Общий объем инвестиций в рамках программы модернизации превысит 85 миллионов рублей.

Всего будет закуплено 19 единиц современного оборудования. Наибольшая часть этих поставок, а именно шесть агрегатов, придется на Новосибирскую ТЭЦ-4. Как отметил Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, в 2025 году на станции уже были заменены четыре двигателя, исчерпавшие свой ресурс.

