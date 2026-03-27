ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

«Сибирь» смогла ответить лишь одним точным броском, который на свой счёт записал Семён Кошелев.

Напоминаем, что в первом матче этих команд, который состоялся 24 марта, также победу одержали уральцы с результатом 4:1.

— Мы выбирались и не из таких ситуаций. Верим в каждого игрока, верим друг в друга, — заметил после матча нападающий «Сибири» Антон Косолапов (цитата по сайту КХЛ).

Следующие матчи пройдут в Новосибирске 28 и 30 марта.

