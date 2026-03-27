ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 5:1

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

«Сибирь» смогла ответить лишь одним точным броском, который на свой счёт записал Семён Кошелев.

Напоминаем, что в первом матче этих команд, который состоялся 24 марта, также победу одержали уральцы с результатом 4:1.

— Мы выбирались и не из таких ситуаций. Верим в каждого игрока, верим друг в друга, — заметил после матча нападающий «Сибири» Антон Косолапов (цитата по сайту КХЛ).

Следующие матчи пройдут в Новосибирске 28 и 30 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф.

Источник фото: ХК Сибирь

ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера

Автор: Артем Рязанов

Вячеслав Комков, 39-летний бывший футболист «Чкаловца-Олимпика» (Новосибирск) и «Иртыша» (Омск), назначен главным тренером ФК «Сибирь». Об этом объявила пресс-служба клуба.

Комков занял место Виктора Тренева, с которым команда прекратила сотрудничество. Вместе с Треневым ФК «Сибирь» покинул тренер вратарей Виталий Пьянченко.

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение в стартовом матче плей-офф КХЛ. В гостях у магнитогорского «Металлурга» команда уступила со счётом 1:4. В Магнитогорске матч выдался сложным для новосибирской команды.

С первых минут «Металлург» захватил инициативу и успешно реализовал свои моменты. Михаил Фёдоров, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров и Егор Яковлев забросили шайбы в ворота соперников. «Сибирь» смогла отыграться лишь однажды, когда Валентин Пьянов сократил отставание.

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Автор: Артем Рязанов

ХК «Сибирь» победил «Авангард» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Омске завершилась серией буллитов — 2:1 в пользу новосибирцев.

Матч прошёл в напряжённой борьбе. В начале игры «Сибирь» открыла счёт, но во втором периоде хозяева льда отыгрались. В третьем периоде и овертайме ни одна из команд не забила победный гол, и исход встречи решался в серии буллитов.

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Новосибирец Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпийских играх в Италии. Пять лет назад он потерял ногу, но уже через год вернулся в спорт с протезом. Дмитрию 37 лет. Он предприниматель, многодетный отец и мастер спорта по парасноуборду, занимающийся спортом более 20 лет.

До травмы Дмитрий пять лет тренировался в коммерческой школе, где изучал технику, акробатику и дисциплину, участвовал в соревнованиях и занимал первые места.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

