Хроники шринкфляции: новосибирские производители уменьшили «литровую» бутылку молока до 750 граммов

  • 15/11/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Хроники шринкфляции: новосибирские производители уменьшили «литровую» бутылку молока до 750 граммов
Визуально между новой и привычной упаковкой нет большой разницы

В новосибирских магазинах покупатели заметили очередное проявление шринкфляции. Так называют уменьшения привычного объема или веса упаковки товара при сохранении прежней цены. Таким образом производители пытаются завуалировать инфляцию. На этот раз речь идет о бутылках молоках. Теперь в продаже есть 750-граммовые бутылки.

Несмотря на то, что литровых бутылок в продаже уже практически не осталось, в представлении потребителей бутылка с молоком это 1 литр. Несколько лет назад началось постепенное уменьшение привычной тары: стали продавать бутылки и картонные коробки, на которых указывался не объем молока в литрах, а вес в граммах. Вместо надписи «1 литр» появились надписи «1000 граммов» или «950 граммов». 1 литр молока весит примерно 1030 граммов (точный ответ зависит от показателя плотности). То есть с переходом на обозначение массы молока привычный объем был уменьшен. Но на этом производители молока не остановились и стали делать бутылки и пачки, в которых продукта еще меньше.

В текущем году на полках местных магазинов появилась 750-граммовые бутылки молока сразу нескольких производителей, в том числе новосибирских и алтайских. Также есть бутылки объемом 750 миллилитров. Журналист Infopro54 сфотографировал такие бутылки в одном из городских супермаркетов. Цена данной продукции варьируется от 98 до 200 рублей в зависимости от бренда и места продажи.

— Шринкфляция — это известный маркетинговый ход. Производители идут на него, как правило, не от хорошей жизни. Рост издержек приводит к подорожанию продукта. За счет снижения размера упаковки удается достичь относительно стабильной цены. Понятно, что когда разница с привычной упаковкой слишком большая, это может не нравиться потребителю. Я соглашусь, что 750-граммовая бутылка сильно отличается от литровой. Это 730 мл молока. В такой ситуации покупателей может нервировать необходимость внимательно читать надписи, переводить граммы в литры, сравнивать. Но другого пути нет. Если человек хочет экономить, не хочет переплачивать, он должен быть очень внимательным и даже придирчивым. Формально, продавцы и производители, уменьшая упаковку, ничего не нарушают, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

По оценкам Союза потребителей РФ, суммарные потери россиян из-за шринкфляции достигают 3% стоимости всех купленных ими продуктов питания, а в масштабах страны счет идет на один триллион рублей. 14 ноября СПРФ сообщил об официальном обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в правила розничной торговли. Ключевые предложения включают обязанность указывать на ценниках стоимость товара в пересчете на килограмм или литр (стандартизированные единицы). Ранее с подобной инициативой выступил новосибирский депутат Госдумы.

Редакция рассказывала о том, что в 2025 году в новосибирских магазинах появились 100-граммовые пачки сливочного масла.

 

Фото Infopro54

2 408

Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : шринкфляция рост цен на молочные продукты рост цен


