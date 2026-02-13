Поиск здесь...
Общество

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Приложения и боты часто оказываются вредоносными и угрожают безопасности данных

После январских и февральских индексаций социальных выплат в интернете участились случаи мошенничества, нацеленные на пенсионеров и получателей пособий. В сети и мессенджерах люди начали получать предложения проверить размер выплат после повышения. Чаще всего для этого предлагают использовать приложения или ботов, которые на самом деле являются вредоносными программами и угрожают безопасности данных.

После установки на мобильное устройство мошенники могут украсть СНИЛС, данные банковских карт и другую личную информацию. Это дает им доступ к деньгам людей и возможность действовать от их имени. Данные также похищают, если вводить их на сторонних страницах и непроверенных формах. Сервисы, предлагающие информацию о повышении выплат, не предоставляют таких сведений. Узнать о размере повышения можно только на портале госуслуг или в клиентских службах регионального отделения СФР и МФЦ.

— Отделение СФР по Новосибирской области рекомендует гражданам не поддаваться на уловки мошенников и не пользоваться сторонними сервисами и приложениями. Самая полная, достоверная и, главное, безопасная информация всегда доступна на портале «Госуслуги». Здесь отражены размеры назначенных выплат и уведомления, поступающие от ведомств, оформивших эти выплаты. Никакие частные сервисы не имеют доступа к таким данным и, соответственно, не могут предоставить их гражданам, — говорится в сообщении регионального СФР.

Узнать о размерах выплат и индексации можно на сайте Социального фонда или позвонив в единый контакт-центр по социальным вопросам. Центр доступен по номеру 8-800-100-0001.

Ранее редакция сообщала о том, что женщины чаще страдают от обмана мошенников.

Источник фото: нейросеть Алиса

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Автор: Мария Гарифуллина

Пассажиры, вылетающие из Новосибирска, стали чаще сталкиваться с овербукингом — ситуацией, когда билетов, проданных на рейс, оказалось больше, чем мест в самолете. Самые массовые случаи попадают в заголовки региональных и федеральных СМИ. Прокуратура по всем этим эпизодам проводит проверки, авиакомпании штрафуют, суды признают их действия незаконными. Но все это проблему не решает: овербукинга становится все больше. Infopro54 попытался выяснить, в чем тут дело.

Официальные объяснения авиакомпаний, допустивших овербукинг, сводятся к тому, что это не специально. В качестве причин называют технические сбои в программах бронирования и покупки авиабилетов, вынужденную замену борта и т. д. Но те, кто имеет отношение к авиаперевозкам и туризму, склонны не верить таким ответам. Они считают, что в большинстве случаев, когда авиаперевозчики допускают превышение числа проданных билетов, они делают это намеренно.

Читать полностью

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область вернется оттепель после небольшого похолодания. Уже в эти выходные температура поднимется до -3 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В ночь на 14 февраля температура в регионе опустится до -16…-21 градуса, местами до -27 (в пригороде до -21 в Новосибирске). Днем потеплеет до -8…-13 градусов (-9...-11). Осадков не ожидается, но в северо-западных районах возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

Читать полностью

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские застройщики разочаровались в идее небоскребов, устали бороться и готовы вернуться к стандартным объектам. Об этом заявил Роман Бутко, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, на круглом столе «Совершенствование градостроительных регламентов для развития высотного строительства» в рамках «Строительной недели».

Генеральный директор ГК «Верба Капитал» Вадим Ильченко напомнил, что совместно с собственником ГК СМСС Анатолием Павловым уже три-четыре года инициирует тему строительства в Новосибирске зданий свыше 100 метров. В активе партнеров есть здание высотой 100 метров. Сейчас они хотели бы перешагнуть эту планку.

Читать полностью

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Автор: Юлия Данилова

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — об этом напоминают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Часто мошенники используют рассылку «бесплатных» курсов в «подарок» тем, кто подписался на определенные каналы в мессенджерах. «Курсы» представляют собой файл формата .apk, являющийся вредоносной программой. Попытка его открыть приводит к тому, что программа получает доступ к банковским приложениям на телефоне и переводит деньги с них своим распространителям-злоумышленникам.

Отнюдь не всегда подобные преступления совершают авторы каналов, с которых приходят вредоносные файлы или мошеннические предложения — не исключено, что именно они стали первыми жертвами мошенников, которые взломали их аккаунты.

Читать полностью

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, в рамках «Сибирской строительной недели», прошло выездное заседание Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Парламентарии назвали модернизацию отрасли ключевым направлением своей работы на весеннюю сессию.

Зампредседателя комитета Госдумы Александр Аксёненко отметил, что жители региона требуют большей прозрачности в оплате коммунальных услуг и использовании собранных средств. Депутаты уже инициировали проверки ФАС в отношении ресурсоснабжающих компаний. В парламенте обсуждается законопроект, который даст антимонопольной службе право самостоятельно проверять обоснованность повышения тарифов.

Читать полностью

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Автор: Мария Гарифуллина

Ученые Новосибирского института органической химии и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН разработали технологию, которая позволяет в промышленных масштабах производить биомассу с высоким содержанием целастрола — ценного вещества, перспективного для фармацевтики и косметологии. В феврале 2026 года они получили патент на свое изобретение. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Целастрол — природный тритерпеноид, который содержится в корнях растения Tripterygium wilfordii (триптеригиум Вильфорда). Это лиана из семейства бересклетовых, произрастающая в Восточной Азии: Китае, Японии, Корее. В экспериментах целастрол показал высокую эффективность при лечении широкого спектра заболеваний. Однако есть серьезная проблема: само растение ядовито.

Читать полностью
Финансы

От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Бизнес Общество

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Общество

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Бизнес Город

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Власть

Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Общество

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Бизнес Власть ПроБизнес

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Бизнес Власть

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Авто

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Телекоммуникации

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Недвижимость Общество

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

