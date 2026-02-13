Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

После январских и февральских индексаций социальных выплат в интернете участились случаи мошенничества, нацеленные на пенсионеров и получателей пособий. В сети и мессенджерах люди начали получать предложения проверить размер выплат после повышения. Чаще всего для этого предлагают использовать приложения или ботов, которые на самом деле являются вредоносными программами и угрожают безопасности данных.

После установки на мобильное устройство мошенники могут украсть СНИЛС, данные банковских карт и другую личную информацию. Это дает им доступ к деньгам людей и возможность действовать от их имени. Данные также похищают, если вводить их на сторонних страницах и непроверенных формах. Сервисы, предлагающие информацию о повышении выплат, не предоставляют таких сведений. Узнать о размере повышения можно только на портале госуслуг или в клиентских службах регионального отделения СФР и МФЦ.

— Отделение СФР по Новосибирской области рекомендует гражданам не поддаваться на уловки мошенников и не пользоваться сторонними сервисами и приложениями. Самая полная, достоверная и, главное, безопасная информация всегда доступна на портале «Госуслуги». Здесь отражены размеры назначенных выплат и уведомления, поступающие от ведомств, оформивших эти выплаты. Никакие частные сервисы не имеют доступа к таким данным и, соответственно, не могут предоставить их гражданам, — говорится в сообщении регионального СФР.

Узнать о размерах выплат и индексации можно на сайте Социального фонда или позвонив в единый контакт-центр по социальным вопросам. Центр доступен по номеру 8-800-100-0001.

Ранее редакция сообщала о том, что женщины чаще страдают от обмана мошенников.